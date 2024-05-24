Serdivan Belediyesi tarafından iki mahalleyi birbirine bağlayacak olan 25 metrelik bağlantı yolunun çalışmaları başladı.

Serdivan’da Beşköprü ile Kemalpaşa mahallelerini birbirine bağlayacak olan 25 metrelik bağlantı yolunda çalışmalar başladı. İmar düzenlemeleri tamamlanan bölgede Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Açılacak olan yolun büyük bir ihtiyacı karşılayacağını söyleyen Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, “Yol medeniyettir. Bölgede büyük bir ihtiyacı karşılayacak; hem zamandan, hem de paradan tasarruf sağlayacak olan bu çalışmamızı kısa sürede tamamlamayı planlıyoruz. İmar uygulamaları tamamlanan bölgede ekiplerimiz hummalı bir çalışma yürütüyor. Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracak ve de trafiği rahatlatacak bunun gibi birçok projeyi hayata geçireceğiz. Altyapıdan üst yapıya, kültür sanattan sosyal belediyeciliğe kadar her alanda aktif ve üretken bir belediyecilik ortaya koyacağız” dedi.