İki haber yazılım firması arasında yaşanan "kopyalama" tartışması mahkemeye taşındı. Mahkeme dosyasına giren bilirkişi raporu, iki programın neredeyse ayırt edilemeyecek kadar benzer olduğunu ortaya koydu.

Türkiye’nin önde gelen haber yazılım firmaları arasında dikkat çeken bir dava gündeme geldi. Prodestek Bilişim tarafından geliştirilen "Daktilo Manşet Editörü" yazılımının, rakip şirket TE Bilişim tarafından "Nova" isimli yazılım içinde "Photoshop Manşet" adıyla kopyalandığı iddiası üzerine taraflar mahkemelik oldu. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı dosyasına giren bilirkişi raporunda, iki programın kullanıcı arayüzlerinin birbirine benzer olduğu sonucuna varıldı.

Raporda; başlık, içerik ve açıklama bölümlerinin konumu, etiketler ve yön açılır kutularının aynı yerde konumlandığı ve isimlerinin de aynı olduğu, renk, gölge, punto ve aralık ayarları gibi unsurların aynı yerde ve aynı şekilde konumlandırıldığı vurgulandı. Uzman heyet, bu benzerliklerin son kullanıcı nezdinde karışıklığa yol açacağını, bunun da Türk Ticaret Kanunu’nun 55/1-C maddesinde tanımlanan "Başkasının iş ürününden yetkisiz yararlanma" fiiline karşılık geldiğini tespit etti. Şikayet dilekçesinde, davalı firmanın ürünü tanıttığı videoyu arabuluculuk görüşmelerinin ardından yayından kaldırdığı bilgisi yer aldı. Hazırlanan iddianamede, firma yöneticileri hakkında Türk Ticaret Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla ceza talep edildi. Savcılık, yazılımdan izinsiz faydalanıldığını ve bu eylemin ortaklaşa gerçekleştirildiğini belirtti. Uzlaştırma girişimleri başarısız olunca dosya doğrudan mahkemeye sevk edildi.