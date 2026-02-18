Edinilen bilgiye göre, Harmantepe Mahallesi’nde 17 yaşındaki çocuk alıkonularak darbedildi ve köpek üzerine saldırtıldı. Bir şahsın güvercinlerini aldığını öne sürdüğü çocuktan güvercinlerin geri getirilmesini istediği, bu gerekçeyle çocuğa kimliği belirsiz bir kişi tarafından şiddet uygulandığı ileri sürüldü. Çocuğa işkence anının görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde karanlık bir yerde tutulan çocuğun darbedildiği ve üzerine köpek salınarak korkutulduğu görülüyor.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, gözaltına alınan 1 kişinin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.