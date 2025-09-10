CHP İstanbul İl Başkanlığına kayyım olarak atandıktan sonra Özgür Özel ve yönetimin karşı geldiği Gürsel Tekin, geçtiğimiz günlerde polis zoruyla il binasına girmişti.

5 Dakika İçinde Binadan Ayrıldı

Binaya girişinden önce basın mensuplarına konuşan Tekin, "Benim bu saatten sonra sizinle paylaşabileceğim, size verebileceğim hiçbir bilgi yok. Size söz verdiğim için geldim. Çok kıymetli bir arkadaşım 4 gün önce beyin kanaması geçirmişti. Bir az önce ölüm haberini aldım. Oraya gideceğim. Sizden ricam şu; biz bugünden itibaren işimize gücümüze bakacağız. Türkiye'nin gerçek gündemiyle meşgul olun" dedi. Ardından binaya giren Tekin, yaklaşık 5 dakikalık sürenin ardından başkanlıktan ayrıldı.