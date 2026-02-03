Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, mahalle yollarının durumu hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla tepki dile getirdi.

Hasan Ayar şu ifadeleri kullandı:

Bursa Büyükşehir BUSKİ Daire Başkanlığı'na yaptığım başvuru sonucunda Cerrah Mahalleme sokaklarımıza asfalt, parke, taş, beton yol yapılacak yerlerin havaların düzelmesiyle beraber yapımına başlayacaklardır. Yok mahallemiz sahipsiz kaldı, yok ilgilenilmiyor diye paylaşımlar konuşmalar yapılıyor yapan kişilere sesleniyorum:Siz benim yerimde olsanız ne yapardınız? Babalarınızın tarlalarını veya evlerinizi mi satıp cebinizden yaptırır mıydınız? Alt yapı yeni bitiyor. Mübarek yağmurlar yağıyor sokaklar tabi ki de bozulacak bizde yerine iletiyoruz sonuna kadarda takip ediyorum.