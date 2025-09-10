Samsun Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ilçelerde yaşayan yaşlı vatandaşlara yönelik örnek bir projeye daha imza attı.SAMSUN(İGFA) - Sosyal belediyecilik çalışmalarıyla örnek olmayı sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi şehrin yaşlı çınarlarına sunduğu hizmetlerle de dikkat çekiyor. Evde bakım hizmetinden sıcak yemeğe, fizyoterapiden psikolojik desteğe her alanda yaşlı bireylerin yanında olan Samsun Büyükşehir Belediyesi onların sosyal hayata daha fazla katılmalarını sağlayacak etkinlikler düzenleyerek de sosyal yaşamlarına renk katıyor.

2 GÜNLÜK YAZ KAMPI

Büyükşehir Belediyesi bu kez de yaşlıların yüzünü tatil tadındaki kampla güldürüyor. 13 ilçenin merkeze uzak bölgelerinden seçilen 60 yaş üstü bireylere yönelik Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlenen kamp programı; 2 gece konaklamalı olarak gerçekleştiriliyor.

Havuz keyfinden, sinema etkinliğine, çeşitli ikramlardan şehir gezilerine dopdolu bir içeriğe sahip programda yaşlı çınarlar unutulmaz anlar yaşıyor. Ulaşım ve rehberlik hizmetlerinin de Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz sağlandığı programlarla katılımcılar şehrin turizm noktalarını da keşfetme fırsatı buluyor.

SAĞLIK DANIŞMANLIĞI

Otel konforundaki kamp programı ile ayrıca yaşlı bireylerin tansiyon ve şeker ölçümleri gerçekleştiriliyor, onlara diyetisyen ve psikolog bilgilendirmesi yapılıyor. 2 gün boyunca katılımcılar istedikleri soruları uzmanlara sorma ve öğrenme fırsatı da buluyor.

GÖNÜL BELEDİYECİLİĞİ

Gönül Belediyeciliği ilkesi ile binlerce yaşlı bireyin gönlüne ulaşarak onlara her alanda destek olmaya çalıştıklarını söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, “Güzel bir kamp programı ile büyüklerimizin gönlünde güzel hatıralar bırakmak istedik. 2 gün boyunca hem tatil yapıyorlar, hem çeşitli konularda bilgilendiriliyorlar hem de şehrimizin güzelliklerini gezip görme fırsatı buluyorlar. Büyüklerimizin duası ile de biz yolumuza daha güçlü devam ediyoruz” dedi.