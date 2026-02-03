Bursa’nın İznik iİçesi’nde fiyat performansı, lezzeti, kalitesi, sunumu ,hijyeniyle öne çıkan en iyi lezzet durağını Chat GPT’ye sorduk. İşte verdiği cevaplar...

Chat GPT İznik en iyi 10 lezzet durağı önerisini bizler için hazırladı. Tarihi bazilikanın çıkmasıyla dünyanın en çok merak edilen destinasyonlarından biri olan İznik’te yemek yenilebilecek en iyi işletmeler sırasıyla şu şekilde.

1. Beyaz Ev Lagom Cafe by CERAMICA NICEA

Buram buram tarih kokan İznik’te en popüler yemek yeme destinasyonlarının başında geliyor. Konukları tarafından en yüksek puanı alan bu modern işletme hafif yemekler için ideal bir yer. Kahve tatlıları ise oldukça başarılı.



2. Beware Burger İznik

Burger ve sandviç sevenlerin durağı olan bu işletme özellikle gençler tarafından çok fazla tercih ediliyor. İznik’te oldukça popüler bir işletme.



3. Kota Chef

Türk yemekleri dışında farklılık arayanlar için bu işletme oldukça popüler. Dünya mutfağı ve İtalyan pizza ve makarnaları çok seviliyor. Yaratıcı menü isteyenlere tavsiye edilir.



4. İznik Nihat'ın Yeri Balık Restaurant

Enfes göl manzarasında balık keyfi yapmak isteyenlerin vazgeçemediği duraklardan birisi. Taptaze balık ve mezelerin sunulduğu bu işletme hem yerel halk hem de gelen yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği lezzet duraklarından biri.



5. İznik Efsane Döner

Türkiye’nin baş yapıt sokak yemeklerinden biri olan döneri en iyi sunan işletmelerden biri. Hem fiyatı hem de tadıyla ünlenen bu işletme İznik’te çokça tercih ediliyor.



6. Enfal Izgara Kasap

İznik’in en popüler et ye restoranlarından biri. Izgara et ve kebap çeşitleriyle ünlenen firmaya verilen puanlar ise oldukça dikkat çekici.



7. Köfteci Yusuf

Türkiye’nin en popüler zincir restoranların biri. İznik’te doğan bu işletme ilçenin en büyük markası.



8. Kaptan Çorba & Islama Köfte - İznik Esnaf Lokantası

İlçenin en iyi esnaf lokantalarından biri. Ev yemekleri konseptinde hizmet veren bu işletmede enfes çorbalar, ıslama köfte ve ev yemekleri adeta parmak yalatıyor. Fiyatları ise sizi oldukça şaşırtacak.



9. Umut Restaurant

İznik’ta ailece gidilebilecek nadir işletmelerden biri. Zengin Türk mutfağı yemekleriyle baştan çıkaran bir yer. Gidenin kalmak istemediği, henüz gidemeyenin ise listesinde yer aldığı bir yer.



10. Antigonia Cafe Restoran

İznik’in şirin ve klasik kafe restoranlarından biri. Diğer işletmelere göre geniş menü seçenekleri var. Rahat ortamıyla cezbedici.