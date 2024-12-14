Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Bayramiç programına ilçe Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret ederek başladı. Bayramiç ilçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli personel ile bir araya gelen Emniyet Müdürü Kenan Kurt, ilçe Emniyet Müdürü Coşkun Kaya’dan, polis bölgesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı. Ardından Bayramiç Kaymakamı Emrah Bütün’ü ziyaret etti. Kaymakam Emrah Bütün ile Bayramiç hakkında istişarelerde bulundu. Daha sonra Bayramiç Adliyesinde, Bayramiç Başsavcı V. Recep Uysal ve Cumhuriyet Savcısı Ubeydullah Yılmaz ile bir araya geldi. Son olarak Bayramiç Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan’ı ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanı Hasan Cem Atılgan’a teşekkür ederek, ilçeden ayrıldı.

Kaynak: iha