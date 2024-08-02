Bilecik İl Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, 9 bin yıllık yaşam alanında inceleme yaptı.

Geçtiğimiz günlerde İHA’nın ’Bilecik’te 9 bin yıllık yaşam alanı otluğa döndü’ haberin ardından Bilecik Valiliği ve Bilecik İl Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü harekete geçti. İl Kültür ve Turizm Müdürü Serkan Bircan alanda inceleme yaptıktan sonra şunları söyledi: "Kazı çalışmaları tamamlanan, ’Batı Anadolu’nun En Eski Yerleşim Alanı’ olarak literatüre geçen Bahçelievler Neolitik Kazı Alanı"nda, Müze Müdürümüz ile yerinde incelemede bulunduk. Günümüzden 9 bin yıl öncesine ışık tutan ve bilimsel araştırmaları devam eden bu önemli alanda yaptığımız inceleme yaptık. Her yıl olduğu gibi doğal yollarla oluşan bitkilerin Bilecik Belediyesi’nin ekipman, personel desteği ile Müze Müdürlüğü gözetiminde mevzuata uygun bir şekilde yüzey temizliği için çalışmalar başlatılmıştır" dedi.