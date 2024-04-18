İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) öncülüğünde, 93 STK’nın katılımı ile oluşturulan İnegöl İl Olma Platformu tarafından hazırlanan “İnegöl İl Olmalı Çalıştayı Sonuç Raporu” siyasi parti temsilcileri ile paylaşılarak destek istendi.

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde 2023 yılı Ekim ayı içerisinde 93 STK temsilcisinin de katılımı ve destekleriyle oluşturulan İnegöl İl Olma Platformu, çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Başlatılan süreçte platform üyeleri, STK temsilcileri ve kanaat önderlerinin katılımlarıyla yapılan çalıştayda SWOT analizi gerçekleştirilerek İnegöl İl Olmalı Çalıştayı Sonuç Raporu kitapçığı hazırlandı.

Şehrin ihtiyaçları, potansiyeli, fırsat ve tehditlerini içeren sonuç raporu kitapçığı, İl Olma Komisyonu üyeleri tarafından Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi İnegöl İlçe Başkanlıklarına gerçekleştirilen ziyaretler ile parti temsilcilerine teslim edilerek bilgilendirmelerde bulunuldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) ve İnegöl İl Olma Platformu Başkanı Yavuz Uğurdağ, “2023 yılı Ekim ayında Odamız ve 93 STK temsilcimizin bir araya gelmesiyle İnegöl İl Olma Çalıştayımızı hayata geçirmiştik. Akabinde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımız neticesinde Çalıştay Sonuç Raporu kitapçığımızı oluşturduk. Akademik araştırmalar desteğiyle meydana gelen, şehrimizin ihtiyaçlarının, potansiyelinin ve hedeflerinin yer aldığı kitapçığımızı İl Olma Platformu üyelerimizin ziyaretleriyle siyasi partilerimize takdim ederek istişareler gerçekleştirmeye başlamış bulunuyoruz. İnegöl’ün il olması siyaset üstü bir konudur. Bu noktada tüm siyasi parti ilçe teşkilatlarımızla ortak hareket etmek durumundayız. İnegöl’ün il olması bizim görevimiz değil fakat dertlendiğimiz, şehrimizin ihtiyacı olan bir konudur. Tüm İnegöllülerin siyaseti bir kenara bırakarak “Önce İnegöllüyüm” demesi ve İnegöl’ün il olma çalışmalarını sahiplenerek bu doğrultuda desteğini ortaya koyması gerekmektedir. Bu konuda Ankara nezdinde görüşmelerimizi ve kulis çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İnegöl olarak bir olmalı, beraber olmalı ve şehrimizin il olması meselesini öncelikli konumuz olarak ele almalıyız” ifadelerini kullandı.