Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yenileyerek şehrin hizmetine sunduğu İl Ormanı Tabiat Parkı yaz döneminde yaklaşık 100 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenerek Sakarya’nın hizmetine sunulan İl Ormanı Tabiat Parkı yaz döneminde 100 bin ziyaretçiyi ağırladı. 1 Haziran - 15 Eylül tarihleri arasında şehrin oksijen deposu olan İl Ormanı’na giriş yapan 100 bin doğa tutkunu burada park alanları, piknik yerleri, macera parkuru, bungalovları, atış poligonu, bisiklet yolları, kuş evleriyle baştan sona yenilenen İl Ormanı’nın büyüleyici etkisini yaşadı. Her mevsimde farklı güzelliklerini ortaya çıkaran İl Ormanı Tabiat Parkı yazın en çok tercih edilen turistik mekanı oldu. Vatandaşların uğrak noktası olan İl Ormanını ziyaret edenler yeşilin her tonunu görebildiği doğanın kalbinde sıklıkla piknik, trekking ve spor yaparak temiz oksijeni içlerine çekti.