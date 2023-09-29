Sağlık Bakanlığı'nın ilaç fiyatlandırmasında 1 euro karşılığı 10,76 TL olmasına rağmen güncel döviz kurunun 29 TL seviyelerine çıkması, ilaç firmalarının zarar ettiği iddialarına yol açıyor. Bu durum, ilaç temininde sorunların artmasına ve kanser dahil olmak üzere yaklaşık 180 ilaca erişim sorununun yaşanmasına neden oluyor.

Kanser hastaları, ilaç bulamadıkları için tedavilerini yarıda kesmek zorunda kalıyorlar. Türkiye'de kanser ilaçlarının tedarikinde yaşanan zorlukların yanı sıra, döviz kurundaki artış nedeniyle ilaçlara erişimleri giderek zorlaşıyor. Bir ilacın tek bir dozu bile on binlerce lira seviyesine ulaşabiliyor.

Elazığ Eczacı Odası Başkanı Uğur Çelik, sağlık ve medikal sektöründe toplamda 180 ilaca erişimin olmadığını belirterek şunları söylüyor: "Euro şu anda 30 lira ancak bizim ilaç fiyatlandırma kararnamesine göre bu rakam 14 lira. Bu nedenle firmalar Türkiye'de zarar ettiklerini iddia ediyorlar ve yeni ilaçları ya göndermiyorlar ya da Türkiye pazarından çekiliyorlar. Şu an için büyük bir sıkıntı yok gibi görünse de gidişat iyi değil."

Çelik, kur politikasının ilaç stoklarında sorunlara yol açtığını ifade ediyor ve "Piyasalarda ilaç stoklarının yanı sıra kanser ilaçları da dahil olmak üzere diğer ilaçlarda da yeterli stok yok. Temel neden, uygulanan kur politikası" diye ekliyor.

Kanser hastası U.A., idrar torbasındaki yarayı fark ettikten sonra kanser teşhisi konulduğunu ve tedavi için "Mitomycın kyowa" adlı ilacı kullanması gerektiğini ancak ilacı bulamadığını dile getiriyor: "İlacı normalde hastane Sağlık Bakanlığı'ndan alıyoruz ancak şu an bulunmuyor. Diğer ilaçlar da tedavime yardımcı olmuyor, bu nedenle zorluk çekiyorum. Umuyorum ki bu sorun en kısa zamanda çözülür."

U.A, ilacın muadilinin de tedavisine yardımcı olmadığını belirtiyor. Bu durum, kanser hastalarının yaşadığı ek zorlukların bir örneğini oluşturuyor.