Hantavirüs vakaları ve can kayıplarıyla gündeme gelen Hollanda bandıralı “MV Hondius” gemisi, dün İspanya’nın güneydoğusundaki Kanarya Adaları’nda yer alan Tenerife’deki Granadilla de Abona Limanı’na yanaştı.

Gemideki 23 milletten onlarca yolcu, karaya çıkartılarak uçakla ülkelerine gönderilmeye başlanmıştı. Gemide bulunan 3 Türk de İstanbul'a getirildi.

NE OLMUŞTU?

Hollanda bandıralı lüks yolcu gemisi MV Hondius, 1 Nisan’da Arjantin’in Ushuaia Limanı’ndan yola çıkmıştı. Gemide 11 Nisan’da 70 yaşındaki Hollandalı bir yolcunun yaşamını yitirdiği, 13-16 Nisan tarihlerinde Tristan da Cunha, Erişilmez Ada ve Bülbül Adası ziyaretleri sırasında 6 yolcunun daha gemiye katılmasıyla yolcu ve mürettebat sayısının 180’e ulaştığı belirtilmişti.

Geminin Santa Elena’ya varmasının ardından yaklaşık 30 yolcu burada inerken, hayatını kaybeden yolcunun cenazesi ile semptom gösteren Hollandalı eşi de gemiden ayrılmıştı.

Johannesburg'a giden Hollandalı kadın 26 Nisan'da ölmüştü. İngiliz vatandaşı olan ve semptom gösteren bir erkek yolcu da yanındaki ABD'li arkadaşı ile birlikte 27 Nisan'da gemiden indirilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, 2 Mayıs’ta MV Hondius’un Cabo Verde’de bulunduğu sırada gemide hantavirüs vakalarının tespit edildiğini duyurmuştu. 3 Mayıs’ta Alman bir kadın yolcunun yaşamını yitirmesiyle, bu gemide seyahat eden ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükselmişti.

Capo Verde yetkililerinin geminin yanaşmasına ve herhangi bir kişinin inmesine izin vermemesi üzerine DSÖ ve İspanya arasında yapılan görüşmeler sonrasında 5 Mayıs'ta yolcuların indirilmesi için MV Hondius'un Tenerife'ye getirilmesine karar verilmişti.

HANTAVİRÜS NEDİR?

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.