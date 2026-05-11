MV Hondius adlı kruvaziyer gemisinde görülen hantavirüs vakaları sonrası, sosyal medya platformu X’te eski tarihli paylaşımlar yeniden dolaşıma girdi. Özellikle 2022 ve daha eski yıllara ait bazı gönderilerin yeniden paylaşılması, kullanıcılar arasında çeşitli iddiaların yayılmasına neden oldu.

"2026: HANTAVİRÜS"

Sosyal medyada öne çıkan paylaşımlardan biri ise “soothsayer” kullanıcı adlı hesabın 11 Haziran 2022’de yaptığı gönderi oldu. Kullanıcının kısa paylaşımı yeniden gündeme gelirken, söz konusu gönderide şu ifadeler kullanıldı:

“2023: Corona bitti, 2026: Hantavirus”

KULLANICILAR İKİYE AYRILDI

Söz konusu paylaşımın yeniden gündeme taşınmasının ardından bazı kullanıcılar bunun “tesadüf olmadığı” yönünde değerlendirmelerde bulundu. Bazı hesaplar ise paylaşımı küresel salgın senaryolarıyla ilişkilendirerek çeşitli iddialar ortaya attı. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan gönderi, farklı hesaplar tarafından da yeniden paylaşıldı.

Gündeme taşınan bir diğer içerik ise 2012 yılına ait olduğu belirtilen bir paylaşım oldu. Kanadalı bir araştırmacının katıldığı sağlık etkinliği sırasında aktardığı öne sürülen paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

“Bugün #H5N1 NAS atölyesini izlerken arkamdan duyduğum: ‘Gerçekten bir pandemi başlatmak istiyorsan, hantavirüsü insanlara bulaşabilir hale getir’”

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ" İDDİALARI PATLAK VERDİ

Bu paylaşımın yeniden dolaşıma girmesiyle sosyal medyada “önceden planlanmış salgın” yönündeki iddialar tekrar gündeme geldi.

Uzmanlar, söz konusu paylaşımların güncel sağlık verileriyle doğrudan bağlantı kurularak değerlendirilmesinin doğru olmadığını belirtiyor. Eski gönderilerin sosyal medya algoritmalarıyla yeniden öne çıkmasının ise kamuoyunda yanlış algıların oluşmasına neden olabileceği ifade ediliyor.

"ON YILDAN FAZLA SÜRE ÖNCEKİ BAŞKA BİR VİRÜSE..."

Sosyal medyada yapılan tartışmaların büyümesi üzerine sağlık alanında tanınan isimlerden Marion Koopmans da konuya ilişkin bir paylaşım yaptı. Koopmans, “Hanta virüsü salgını: Burada ve çevrimdışında mesaj fırtınası. Bu çılgınca. Bu devam eden bir salgın soruşturması. Salgınla ilgili bilgi için güncellemeleri görün." diyerek Kanadalı araştırmacının da aralarında olduğu birçok kullanıcıyı gönderisine etiketledi.

Bu paylaşıma Jason isimli araştırmacıdan gelen cevap ise şöyle oldu:

“İsteklerle boğuluyorum... On yıldan fazla bir süre önceki başka bir virüse duyulan ilgiyi hatırlatıyor bana!”

Söz konusu diyalog da sosyal medyada geniş çaplı dolaşıma girerken, tartışmaların daha da büyümesine neden oldu. Uzmanlar, sosyal medyada eski paylaşımların güncel olaylarla ilişkilendirilmesinin yanlış yorumlara ve bilgi kirliliğine yol açabileceğini belirtiyor. Hantavirüs vakalarının MV Hondius özelinde yakından takip edildiği, ancak mevcut verilerin küresel çapta bir alarm durumuna işaret etmediği ifade ediliyor.

Yetkililer, özellikle sosyal medya üzerinden yayılan doğrulanmamış içeriklerin dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, sağlıkla ilgili bilginin yalnızca resmî ve bilimsel kaynaklardan takip edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.