İstanbul Fatih’te bir restoranda ilaçlarını alamayınca halüsinasyon gören şahıs, kız arkadaşını bıçakla rehin aldı. İspanyol turist, olay yerine sevk edilen polisler tarafından ikna edilerek emniyete götürüldü.

Olay, dün saat 23.50 sıralarında Fatih Küçük Ayasofya Mahallesi’nde bir restoranda meydana geldi. Bir şahsın bıçakla bir kadını rehin aldığı ihbarı üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Özel Harekat polisleri olay yerine sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre sonra şahsı kadını bırakması için ikna etti. Sakinleşen S.B.Ş. (21) isimli İspanyol turist yakalandı. Yakalanan şahıs gözaltına alınarak emniyete götürülürken, bıçakla rehin alınan E.G.F. (33) isimli kadın tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Polisin yaptığı incelemede S.B.Ş. ve E.G.F.’nin müşterek çocuklarının olduğu, ülkeye turistik amaçlı geldikleri, S.B.Ş.’nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu tespit edildi. S.B.Ş’nin olay sırasında ilaçlarını alamaması nedeniyle halüsinasyon gördüğü ve olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tehdit’ suçlarından hakkında işlem başlatılan S.B.Ş.’nin işlemleri sürüyor.