

İnegöl'de alkollü sürücüden ilginç istek

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri Kemalpaşa mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde alkollü sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Polis ekipleri şüphelendikleri 16 HL 922 plakalı otomobili durdurmak istediler. Poliain dur ihtarına uymayan sürücü yoluna devam ettiler. Polis ekipleri, kısa süren takip sonucu aracı durdurdular.

Araç sürücüsü Süleyman İ.(40)'ye alkol testi uygulandı. 3.05 promül alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası uygulandı.

Alkollü sürücü Süleyman İ.(40), "Arabadaki herkes alkollü. Dere kenarına gittik. Ben normalde Bursa da oturuyorum. Ben alkollüyüm. Bana ceza yazın ama aracımı bağlamayın. Normalde vallahi alkol almıyorum. Bana alkolden yazmayın başka şeyden kat kat yazın. Ben bu ehliyeti size 6 ay verdim ama ben bu arabaya binmek zorundayım. Bana plakadan, sigortadan, muayeneden yazın ama alkolden yazmayın. Baya içtim ama gel yanıma otur ben bu arabayı Diyarbakır'a kadar götürürüm." dedi.