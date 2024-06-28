İnegöllüler Bursa'da Başkanlık için yarıştı. Kazanan Turan Yentürk oldu.

Bursa Orman Kooperatifleri Bölge Birliği genel kurul toplantısı yapıldı. İki İnegöllü adayın listesinin olduğu kongrede başkanlığı Turan Yentürk kazandı.



Bursa Orman Kooperatifi Bölge Birliği (OR-KOOP) Genel Kurul toplantısı Bursa Orman Bölge Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Divan heyetinin seçiminin ardından yönetim ve denetim kurulu raporları okunup ayrı ayrı ibra edildi. Raporların ardından yapılan seçimde uzun zamandır birliğe başkanlık yapan İlhami İlhan 67 oy alırken, 140 oy alan Turan Yentürk Başkanlığa seçildi.