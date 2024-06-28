Eyüpsultan Belediyesi Göktürk Pati Kliniği, sokaktaki yeni doğmuş ve bakıma muhtaç yavru kedilerin imdadına yetişiyor. Kliniğe getirilen yavru kediler, yeni doğum yapmış emzirmeye uygun sütanne kedilere teslim edilerek, beslenme ihtiyaçları karşılanıyor.

Eyüpsultan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede yaptıkları denetimler sırasında veya vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda annesi tarafından terk edilmiş, yeni doğmuş ve bakıma muhtaç sahipsiz kedileri bulundukları yerden alıyor. Yavru kediler sonrasında Göktürk Pati Kliniği’ne getiriliyor.

Kliniğe getirilen yavru kediler, burada yeni doğum yapmış ve yavru kedileri emzirmeye uygun “sütanne” kedilere teslim edilerek, beslenme ihtiyaçları karşılanıyor. Klinikte düzenli olarak sağlık kontrolleri de yapılan yavru kediler beslenme ihtiyaçlarını kendileri giderecek duruma geldiklerinde ise sahiplendiriliyor.

Minik dostların sütanne ve sahiplendirilme sürecini anlatan Eyüpsultan Belediyesi Veteriner Hekimi Ümit Bardakçı, “Pati Kliniğimizde yavrulu annelerimiz var. Annesinin terk ettiği, sokakta bulduğumuz yavruları buradaki sütannelerimize vererek bakımlarını yapıyoruz. Ayrıca gönüllülerimiz de gelerek buradaki çalışan arkadaşlarımıza yavruların emzirilmesi, tuvalet ihtiyaçlarının karşılanması gibi konularda destek veriyor. Burada gönüllüler eşliğinde yapılan temizlik, emzirme gibi olaylar bittikten sonra hekim kontrolleri yapılıyor. Bu arada kliniğimize gelen vatandaşlarımızın minik dostları için kısırlaştırma taleplerini de alıyoruz ve Kemerburgaz’da bulunan kliniğe sevkini sağlıyoruz” dedi.