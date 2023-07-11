İlim Yayma Cemiyeti Fütüvvet Akademisi Yaz Etkinlikleri yoğun bir katılımla başladı.

İlim Yayma Cemiyeti Fütüvvet Akademisi Yaz Etkinlikleri yoğun bir kayıt döneminin ardından eğitime başladı.

YOĞUN BİR KATILIM OLDU

İlim Yayma Cemiyeti Yaz Okulları Koordinatörü Mehmet Yurttutan yaptığı açıklamada “Okulların tatile girmesi ile birlikte çocuklarımızın hem manevi iklimde bulunmaları ve eğlenerek öğrenmelerini sağlamak amacıyla yaz okulu etkinliklerimize başladık. Yoğun bir kayıt döneminden sonra 650 öğrencimiz ile etkinliklerimizin startını verdik.”

ETKİNLİK PROGRAMI BELLİ OLDU

11 Ağustos tarihine kadar devam edecek etkinliklere 650 öğrenci kayıt yaptı. 10.00 ile 15.30 saatleri arasında Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, 7-14 yaş aralığında kız ve erkek çocuklara şu programlar uygulanacak;

Kur’an-Kerim (ElifBa, Tevcid), Şişme Oyun Parkı, İlmihal, Gezi (Şehir içi, şehir dışı), Siyer, Öğlen aperatif ikramlar, Hadis, Piknik, Dua-Sure ezber takibi, At binme, Adab-ı muaşeret, Lunapark ve Temel dini bilgiler.

Murat Erdoğan