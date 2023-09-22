İlim Yayma Vakfı lisansüstü seviyesinde öğrenim gören öğrencilere eğitim desteğini sürdürmeye devam ediyor. 2023-2024 döneminde öğrencilerin alacağı burs miktarları belirlendi.ANKARA (İGFA) - İlim Yayma Vakfı lisansüstü seviyesinde öğrenim gören öğrencilere burs imkânı sunuyor. Vakfın verdiği burslar, yüksek lisans, doktora ve doktora özel araştırma bursu olmak üzere üç kategoride değerlendiriliyor.

Bu burslar, ülkemizin stratejik amaçlarına katkıda bulunacak mühendislik, sağlık, doğa ve sosyal bilimlerden çeşitli ihtisas alanlarında çalışma yürüten başarılı araştırmacıları desteklemeyi amaçlıyor.

YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİNE 4.000 TL BURS

Yüksek lisans bursu, Türkiye’deki üniversitelerde tezli yüksek lisans programına kayıtlı olan öğrencilere veriliyor. Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 4.000 TL olup süresi 12 ay. Başvuru dönemi 15 Eylül – 29 Eylül 2023 tarihleri arasındaki süreyi kapsıyor.

DOKTORA ÖĞRENCİLERİNE 6.000 TL BURS İMKÂNI

Doktora bursu, Türkiye’deki üniversitelerde doktora programına kayıtlı olan öğrencilere veriliyor. Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 6.000 TL olup süresi 12 ay. Başvuru dönemi 15 Eylül – 29 Eylül 2023 arasında

DOKTORA ÖZEL ARAŞTIRMA BURSU MİKTARI 10.000 TL’YE YÜKSELDİ

Doktora Özel Araştırma Bursu, doktora eğitimini Türkiye’deki üniversitelerde sürdüren (uluslararası öğrenciler de dahil), yeterlilik aşamasını geçmiş ve doktora tez konusu enstitü tarafından onaylanmış adaylara veriliyor. Burs miktarı 2023-2024 döneminde aylık 10.000 TL olup süresi 12 ay.

Başvuru dönemi 25 Eylül 2023 tarihinde sonra eriyor.