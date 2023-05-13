Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Körfez İlimtepe bölgesinde 1. Etap için yapılacak olan 496 konut için çalışmalar başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) yılda 100 bin konut projesi çerçevesinde Körfez İlimtepe’de yapılacak olan bin 500 konut için kura çekimi gerçekleştirilmiş ve kazananlar açıklanmıştı. Daha sonra ihale sürecinin tamamlanmasıyla çalışmalar başlatıldı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’te yürütülen konut çalışmalarını yerinde inceleyerek, görevlilerden bildi aldı. Yürütülen inşaat çalışmaları inceleyen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından İlimtepe Mahallemize yapılan olan 1. Etap 496 konut için çalışmalar başladı. Diğer etapların da ihale tarihleri belli oldu. Sürecin takipçisiyiz. İnşallah İlimtepe bölgemizi ilçemizin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Körfezli hemşehrilerimize hayırlı olsun" dedi.

25 Mayısta Körfez ilimtepe 2. Etap, 30 Mayısta ise Körfez İlimtepe 3. Etap ihaleleri yapılacak.