Çocuk oyun odalarında eğitim alan minikler ilk karne sevinçlerini KO-MEK ile yaşadı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), 2023 yılını yüz bin kursiyer hedefini aşarak dolu dolu geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı. Kursiyerlerine özgün eğitimin yanı sıra ortaya koyduğu projelerle yenilikler yaşatan KO-MEK, annesi kursa gelen 0-6 yaş çocuklarına da çocuk oyun odalarında eğitim vermeye devam ediyor. Özellikle kursiyer annelerin gözü arkada kalmasın diye KOMEK kurs merkezleri içinde oluşturulan çocuk oyun odalarına gelen minikler ilk karne heyecanını yaşadı. İlk karnelerini eğitmenlerinin elinden alan minikler aileleri ile hazırlanan sınıflarda fotoğraf çektirerek bu anları ölümsüzleştirdi.

KO-MEK kurs merkezi çocuk oyun odalarında eğitim alan çocukların eğitmenleri ile birlikte hazırladıkları karne konsepti ile ara tatile giren çocuklar bir taraftan şarkılar söyledi bir taftan da eğlendi. KO-MEK toplamda çocuk oyun odası branşında 17 bin 439 çocuk kursiyere eğitim verirken, 2023-2024 yılı 1. döneminde ise 2 bin 637 aktif kursiyere eğitim vermeye devam ediyor.