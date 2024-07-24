Dün gece gerçekleşen ve sanat, spor, müzik camiasının en başarılı isimlerinin ödüllendirildiği Yılın starları ödül gecesine sunucu ve organizatör İlknur Özkuş’un sahnedeki mesajı damga vurdu . Geceye Emrullah Köroğlu tasarımı çok şık bir elbise ile katılan Özkuş tüm dikkatleri de üzerine çekti . İSTANBUL (İGFA) - Son zamanlarda hayvanlara yönelik çıkarılmış yeni yasa tasarısına sosyal medyasında sıkça değinen ve karşı çıkan ünlü sunucu ve organizatör İlknur Özkuş; Yılın En Başarılı Orhanizatörü olarak ödül aldığı gecede, sahnede yaptığı konuşmasında “Tecavüzcüyü uyut, katili uyut, vatan hainini uyut, hayvanları uyutma“ diyerek sahnede tepkisini dile getirdi . İlknur Özkuş’un bu sözleri izleyenlerce büyük alkış aldı .

Kaynak: igf