Darıca Belediyesi tarafından ilkokul 2, 3 ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik "Robotik Kodlama ve STEM/Maker Atölyeleri" düzenlenecek.

Kurslar için kayıtlar bugün başlayıp 22 Eylül’e kadar devam edecek. Kayıt işlemleri, Abdi İpekçi Mahallesi’ndeki Kişisel Gelişim Merkezi (KİGEM) binasında yapılacak. Atölyelerde, öğrencilerin teknolojiyle tanışması ve üretim odaklı düşünme becerilerini geliştirmesi hedefleniyor.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, teknolojiyi doğru ve verimli kullanmanın önemine dikkat çekerek, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onların erken yaşta teknolojiyle tanışmaları ve üretime dayalı düşünme becerilerini geliştirmeleri için Robotik Kodlama ve STEM/Maker atölyelerini başlatıyoruz. Amacımız, geleceğin mühendislerini, bilim insanlarını ve yazılımcılarını yetiştirmek" dedi.