

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmaoğlu'nun İnegölde miting düzenledi.

Düzenlenen mitinge binlerce vatandaş katıldı.

Kurulan platforma İnegöllülere hitap eden İmamoğlu, “Biraz ıslandık ama bu yağmur 14 Mayıs’ın memleketin bereketi olacak sizlerle sabaha kadar ıslanmaya varım. Bu memleketin kucaklaşmaya ihtiyacı var. Öyle bir dönemdeyiz ki artık ne iş yaparsak yapalım en doğrusunu yapmak zorundayız başka çaremiz yok.

Durumu idare edelim diye diye denizi bitirdik ülkenin kaynaklarını yok ettik kaynakları tüketmekle kalmadık birde milletimizin arasına nifak sokmaya başladılar. Biz bu milleti barıştırmaya geliyoruz.

Sinan Ateş’i de buradan anmak istiyorum. Sinan Ateş bu vatanın değerli evlatlarından birisiydi. Artık yeter. Eli kanlıların, bu milletin kıymetli evlatlarının hayatını almasına izin vermeyeceğiz. Adalet, adalet, adalet diye haykırıyoruz. Sinan Hoca’yı ailesinden ayıran o kirli elleri adaletin önüne çıkaracağız. Onun söz verdiği gibi Sinan Hoca’yı ailesinden koparan çocuklarından ayıran kirli odakları Millet’in İttifakı’nda adaletin önüne çıkaracağız. Diz çöktüreceğiz onlara.

21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Dönüyoruz, dolaşıyoruz aynı yerdeyiz. Bir arpa boyu yol gidemedik. 21 yıldır yapamadınız da şimdi mi aklınıza geldi? Hangi sorunu çözdünüz diye sorun. Hiçbir soruna çözüm bulamadılar. İnsanlarımızı kaybettik. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik, eskiden de vardı diyerek kendinizi avutmayın. Buna yeter diyeceğiz.

Mesele hepimizin refah ve mutluluk için yaşama meselesi. Millet için çalışıyoruz. İstanbul bizim hizmet ettiğimizi bilir. Millet İttifakı, AKP’liymiş diye bakmayacak. Bizde her görüş var. İttifakın 6 siyasi partisi var ama şunu net olarak söyleyelim biz bu seçimden sonra demokrasiyi inşa edeceğiz. Gücümüzü milletten alacağız. Yüzümüzü millete döneceğiz. 15 Mayıs’ta iktidar Millet İttifakı olacak, esas 15 Mayıs’ta iktidar millet, siz olacaksınız.

İhmal edilenler, yok sayılanlar, mülakatta elenenler iktidar olacak. Emeğinin karşılığını alamayanlar iktidar olacak. Ülkecek ayağa kalkacağız. Devlet ne demek biliyor musunuz? Devlet, vatandaşa gücünü gösteren değil, şefkatini, adaletini, sevgisini gösterendir. Devlet, milletin emrindedir. Kurumlar ve kurallar devleti olmak sorunzdadır bunu başaracağız. Ekonomide, sağlıkta büyük atılımlar yapacağız. Tek tek bütün şehirlerimizin özel sorunlarına değineceğiz.

İnegöl çok önemli. İnegöl resmen bir şehir olmayabilir ama fiilen bir şehirdir. Millet İttifakı iktidarında İnegöl’ün büyüyüp gelişmesini sağlayacağız. İnegöl’ün çiftçisi tarlasını satmak zorunda kalmayacak. Memleketi olası bir depremde bir insanın dahi burnunun kanamaması için topyekün seferberlik başlatacağız.

İnegöllü işçilerin çalışma koşullarına destek olacağız. Biz Bursa’ya hakimiz, bu şehrin her konusuna hakimiz. Millet İttifakı’nda seçeceğimiz vekillerle çalışacağız. Hep birlikte çok güzel işler başaracağız.

Ben defalarca Cumhurbaşkanına çağrıda bulundum, “Gelin birlikte üretelim” dedim. Beni yok saydılar. Beni değil 16 milyon İstanbulluyu yok saydılar. Biz bu seçimde yok sayanları evlerine yollayacağız. Biz onların yaptığını yapmayacağız. AKP’li belediyelerle işbirliği yapacağız. Onlara demokrasi ahlakını göstereceğiz Demokrasi dersi vereceğiz. 14 Mayıs’tan sonra herkes birbirini sevecek, sayacak. Kurumlarına saygı duyacak. Valiler devletin, milletin valisi olacak.

Sistem değişecek. Yeni hükümetimizde vatandaşımız her zaman bize ulaşacak. Cumhurbaşkanı yardımcısı sıfatıyla hiç kimseyle kavgamız olmadan çalışacağız. İş üreteceğiz. Siyasetteki varlık sebebimiz göreceksiniz İstanbul’daki yönetim anlayışının aynısını Türkiye’ye yayacağız.