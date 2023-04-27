Muhtarlar Derneğini ziyaret eden Milletvekili adayı Hasan Toktaş, “Ülkeyi 21 yıldır AK Parti yönetiyor. Milletimiz daha iyi olacak düşüncesiyle mevcut iktidara 21 yıldır ciddi kredi vermiştir. Ancak günün sonunda halimiz budur. Adalet ayaklar altında, liyakat yerle bir olmuş ve bizi seçerseniz iktidar liyakatı kaldıracağız diyor, zaten iktidardasınız” dedi.

İyi Parti İnegöl İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Kamil Erozan ve Sevin Atabay ile Bursa 2. Bölge 10 milletvekili adayının katıldığı programda, 2. Bölgede yer alan 11 ilçe başkanı ile birlikte İyi Parti İnegöl İlçe Teşkilatı üyeleri, İnegöl’deki birçok STK, işyeri ve pazaryerini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler.

Ziyaret kapsamında İyi Parti Bursa Milletvekili adayı Hasan Toktaş, İlçe Başkanı İsmail Karaman ve yönetim kurulu üyeleri Muhtarlar Derneğini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İnegöl Muhtarlar Derneği Başkan Vekili, Çeltikçi Mahallesi Muhtarı Rıdvan Uslu, “"Milletvekili adayımız muhtarlar olarak bizleri ziyaret etti. Ziyaretlerinden ötürü ben kendilerine ve yönetimine çok teşekkür ediyorum” dedi.

KÖYLERİN TÜZEL KİŞİLİKLERİ MUTLAKA İADE EDİLECEK

İyi Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili adayı Hasan Toktaş ise, “Muhtarlar Derneğimizin sayın başkan yardımcımız, yöneticileri, kıymetli muhtarlarımız, bugün İYİ Parti Bursa 2. Bölge Milletvekili adayları olarak tertip ettiğimiz program dolayısıyla tam kadro İnegöl'deyiz. Sayın İmamoğlu'nun da mitingiyle çakışması da güzel bir tesadüf oldu. Sayın başkanımız sağ olsun Muhtarlar Derneği ziyaretini planlamış. Ben öncelikle bizi kabulünüzden ötürü hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Malum 14 Mayıs seçimleri için süreç daraldı, 17 gün gibi bir süremiz kaldı. Bu zamanda çok hızlı bir şekilde geçecektir. Ben öncelikle 14 Mayıs seçimlerinin milletimize ve memleketimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Değerli hemşerilerim, muhtarlarımız şuan yürürlükte olan ve uygulaması da devam eden köylerimizi mahalleye döndürmüş olan Büyükşehir yasasının biz eskiden beri karşısındaydık. Bugün de mensup olduğumuz İYİ Parti'de bu yasanın uygulama şeklinin doğru olmadığı kanaatindedir. Çünkü köylerimiz mahalleye dönmekle almış olduğu hizmetler geçmişe dönük baktığımızda çok da sağlıklı değil. 1924 Köy Kanununa göre her köyün 'köy tüzel kişilikleri' vardı. Tüzel kişilik var olduğu zamanda mülk edinme; köy ortak malı dediğimiz harman yeri dediğimiz, köyün atadan kalan tüm malları bu Büyükşehir Yasasıyla mahalle olunca belediyelere geçti. Bursa'nın tamamında neredeyse birçok köylünün malı satıldı. Öyle ihaleler oldu ki, mesela İznik'te Bayındır Köyüne gittim. Köy konağını İstanbullu biri ihaleyle çatır çatır satın aldı. Köylü almak istedi, ancak ihale açık sonuçta bunu Belediye ilan etmiş, satıyor ve sattı. Nasip olursa Millet İttifakı iktidara geldiğinde Büyükşehir yasası mutlaka gözden geçirilecek. Kapanmış olan belediyeler başta olmak üzere köylerin yeniden tüzel kişilikleri mutlaka iade edilecek” dedi.

“Köyler mahalle oldu da ne oldu?” diye soran Toktaş, “İnegöl'ün Cuma mahallesinde ya da Atatürk bulvarında ev yapmakla, köyde ev yapmanın arasında çok farkı kalmadı. Bunu biraz eleştirdiler. İşte kırsal köy tanımlamasıyla düzenlemeye çalıştılar. Çünkü milletimiz bunu bu şekliyle görünce ilk yapıldığı zamanı hatırlayın emlak vergisi, çöp vergisi gibi belirli şeyleri 5 yıl ötelediler. Köyde yaşayan vatandaşlarımız bunun çok fazla farkında olmadı. Köyde yaşayan insanların kendi imkanlarıyla getirdikleri suya artık para öder hale geldiler. Bunun yanında tarım kesiminden de bahsetmek isterim. Köyde yaşayan insanımız girdi maliyetlerinde ötürü üretemez hale gelmeye başladı. Türkiye'de son 20 yılda ekilmekten vazgeçilen tarım arazisi büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? Bursa'nın yüz ölçümünün tam 2 katı. Dolayısıyla Türkiye tarım anlamında çok ciddi şeyler kaybetti. Bu çiftçilik dediğimiz hadise hadi yapalım deyince olan bir şey değil, bir kültürdür. Bu kültürde maalesef Türkiye'de yok olmaya başladı. Aynı şekilde sütün de litre maliyeti 11 liradayken, satış maliyeti 10 liralarda hatta kimi yerlerde 9,5 liralarda. Biz Millet ittifakı olarak özellikle üreticimizin girdi maliyetlerini azaltmak adına mazot başta olmak üzere; ilaçta, gübrede, yemde mutlaka iyileştirmeler yapmak istiyoruz. Size somut bir örnek vermek isterim; bugün İnegöl'de asgari ücretle fabrikada çalışan bir insanımız maaşını aldığı zaman hiç bozdurmadan kasaba gidip maaşını verse eline bir poşette 25 kilo et verirler. Bizi kıskanıyor denen Almanya'da bir insan kasaba giderse yanında bir de kamyonet götürmesi lazım. Çünkü ona 250 kilo et verirler. Türkiye'de çalışan kesimin maalesef ki geldiği nokta budur. Avrupa eti neden bu kadar ucuza satabiliyor. Çünkü orada üretici ciddi anlamda devlet tarafından destekleniyor. Türkiye'de bu destek yeterince yok. Birazdan pazaryerine gideceğiz insanlar bir iki poşet anca alabiliyor. Ülkeyi 21 yıldır AK Parti yönetiyor. Milletimiz daha iyi olacak düşüncesiyle mevcut iktidara 21 yıldır ciddi kredi vermiştir. Ancak günün sonunda halimiz budur. Adalet ayaklar altında, liyakat yerle bir olmuş ve bizi seçerseniz iktidar liyakatı kaldıracağız diyor, zaten iktidardasınız. Bu memlekette KPPSS'den 90 puan alıpta bir başkasının 50 puanla atandığını gören insanımızın sisteme güveni kalmamıştır. AK Partiye oy veren vermeyen kim olursa elinizi vicdanınıza koyun bana cevap verin. Bu memlekette en iyi Hukuk Fakültesi, Ankara Hukuk Fakültesidir. Ankara Hukuk Fakültesini birincilikle bitiren bir evladımız bir heyetin karşısına ben Ağustos ayında sınav olacak, sınavı da Allah izin verirse kazanacağım ve Eylül ayında hakim olacağım diyebilir mi? Diyemez” dedi.