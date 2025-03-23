Türkiye'nin merakla beklediği soruşturmada karara ulaşıldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 'yolsuzluk' soruşturması çerçevesinde tutuklandı. İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından ise tepkiler peş peşe gelmeye başladı.

KARAR SONRASI TEPKİLER PEŞ PEŞE GELDİ

CHP, resmi sosyal medya hesabından "Mücadeleye devam" mesajı paylaşırken, CHP’li Ali Mahir Başarır da sosyal medya hesabı üzerinden "Ekrem İmamoğlu'nun ellerine kelepçe vursanız da halkın kalbine kelepçe vuramazsınız! Bu millet, sandıkta yenemediğiniz Ekrem İmamoğlu’nu yargı darbesiyle durdurmanıza izin vermeyecek! Helal oylarla alınan bu koltuk, haram talimatla gasp edilemez! Bu karar yok hükmündedir! Meydanlarda, sokaklarda, her yerde olacağız!" şeklinde bir açıklama yaptı.

"İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluk bir şeyin önünü açmıştır"

Yavaş, “Artık yeter. Gençlere yazık. Bütün dünyanın gençlerini görüyorlar. Ülkedeki hukuksuzluğu görüyorlar. Meydana çıkan gençler bu Ekrem İmamoğlu işi değil dediler. Her yerde bir hukuksuzluk var, isyan ettiler. Hak taleplerini görmezden gelmemek lazım. Bu direniş, protestolar, gençlerin haklarını kullanması herkesin gözünü açmıştır. İmamoğlu’na yapılan hukuksuzluk bir şeyin önünü açmıştır” dedi.

Yavaş, “Delil karartma ve kaçma şüphesi” konusunda, “Ben açıkçası şimdi haber aldım. Kaçma şüphesi yurtdışına çıkma yasağı verilerek engel olunabilir. Delil karartmaya ne denir merak ediyorum. Birisiyle arası bozulan birisinin herkese iftira atması mümkün. Bu yollar yarın bunu çıkaranların aleyhine kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Yavaş, iddianamenin bulunmadığına dikkat çekerek İmamoğlu'na yöneltilen soruların garip olduğunu vurguladı ve "Bunlar nasıl sorular anlaşılır gibi değil. İfadeye çağırılması gerekirken 20 tane polis aracıyla evinin basılması zaten amacın ne olduğunu gösteriyor" diyerek tutuklama kararına tepki gösterdi.

"Kayyum atanmamasına sevindim"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılması hakkında da konuşan Yavaş, "Ben kayyum atanmamasına sevindim. Umuyorum itirazla tutukluluk da kalkar. Masumiyet karinesi var, bunların hepsi çöpe atıldı" ifadelerini kullandı.

ABB'ye soruşturma bekleniyor mu?

Yavaş, “ABB’ye soruşturma gelmesini bekliyor musunuz?” sorusuna “Bizim korktuğumuz bir şey yok. CHP’li hiçbir belediyenin yargılanmaktan korktuğunu görmedim. Mesele burada kumpas kurulması. Bizim alnımız açık. Geldiğimizden beri açık ihaleler yapıyoruz. Bir yol çizmek istiyoruz. Yolsuzluğun, israfın ortadan kalktığı bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Sosyal demokrat belediyeler olarak. Bu bir işaret fişeğiydi. Bundan sonra bu tür şeylere kimse cesaret edemeyecekti" yanıtını verdi.

"SANDIKTA YENEMEDİĞİNİ MAHKEMEYLE YENDİKLERİNİ SANIYORLAR"

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise "Sandıkta yenemediğini mahkemeyle yendiklerini sanıyorlar. Yazıklar olsun" dedi.

“Bu hukuk değil, adalet değil, doğrudan doğruya siyasi darbe!”

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasına sert tepki göstererek, “Bu hukuk değil, adalet değil, doğrudan bir siyasi darbe!” dedi. “Cumhurbaşkanı adayımız tutuklandı, ne söylesek az!” diyerek öfkesini dile getiren Tanrıkulu, “Son derece kızgınım. Böyle bir karar kabul edilemez. İfadeleri okudum, 16 milyonluk bir kentin belediye başkanına böyle sorular sorulmaz. İnsanlar utanır, ayıp yani, hukuk adına büyük bir ayıp. Bu kadar ciddiyetsizlik olamaz. Daha önce bu tür operasyonlarla karşılaşan iktidar odakları da oldu. Peki ne oldu? Bunu yapanlar şimdi nerede? Başlarında hakim ve savcı sıfatı olanlar, bizden aldıkları yetkileri kötüye kullanıyorlar” şeklinde konuştu.

"Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz"

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da "Güzel ülkemize yazık ediyorsunuz. Soruşturma usul ve esaslarını yok sayarak, adalete güveni yok ederek, yargıyı araçsallaştırarak elde edeceğiniz tek şey daha fakir ve daha mutsuz bir Türkiye olur. Gençlerimizin umutlarını, ülkemizin geleceğini bir inat uğruna, iktidarınızı korumak için heba edemezsiniz. Bugün istediğinizi elde etmiş gözükebilirsiniz ama kaybettiğinizin farkında bile değilsiniz. Üstelik sadece kendinize değil, hepimize kaybettiriyorsunuz. Meşru zeminde anayasal hakkını kullanarak bu sürece itiraz eden, yapılanları reddeden her bir vatandaşımızın da sağduyuyu elden bırakmamasını rica ediyorum." dedi.

"Ekrem İmamoğlu’nu derhal serbest bırakın"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İmamoğlu hakkında verilen tutuklama kararına tepki gösterdi.

Ön seçimde oy kullanan yurttaşları Saraçhane'ye çağıran Çelik: "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nu derhal serbest bırakın. Sandıklara giderek oy kullanan tüm vatandaşlarımızı Saraçhane’ye bekliyoruz" dedi.

"Beyhude çabanız sonuç vermeyecek"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut "Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşları, kurgulanmış bir davayla, siyasallaştırılmış yargı kumpasıyla, hukuksuzca tutuklanmıştır. Siyasi ihtiraslarıyla bugün bu siyasi kumpası kuranlar bu utanç verici karara imza atanlar yarın bağımsız bir yargı önünde hesap verecek, demokrasi tarihimizde de utançla hatırlanacaktır. Masa başı oyunlarıyla halkın iradesini gasp eden, demokrasiye darbe niteliğindeki bu karar halkın vicdanında yok hükmündedir. Beyhude çabanız sonuç vermeyecek. Kaybedeceksiniz!

"Bu tutuklamanın hukuksuz ve siyasi olduğu gün gibi açık"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke "Bugün Türkiye iki ayrı günün, iki ayrı geleceğin ne kadar farklı olabileceğini gördüğü bir güne uyandı. Ya dün geceki gibi karanlıklar içine hapsedilmiş yarınlar olacak ya da şimdi gördüğümüz gibi çocukların, gençlerin, yaşlıların, kadınların bir arada kuyruklar içerisinde demokratik haklarını kullandıkları, iradelerine sahip çıktıkları, adaylarını kendilerinin belirlediği, belirledikleri adayla birlikte Türkiye'yi yönettikleri aydınlık bir gelecek olacak.

Yani esasında bugün CHP'nin kurduğu sandıklar; iktidarın kendi iktidarını uzatmak için siyaset mühanedisliği yaptığı ve Türkiye'nin en popüler siyasi figürlerinden birini kendi hırsı uğruna tutuklamayı göze aldığı bir karanlığa mı hapsolacak yoksa CHP'nin kararlı bir şekilde ortaya koyduğu demokrasiyi Türkiye'nin aydınlık geleceği mi yapacak?

Bu tutuklamanın hukuksuz olduğu, bu tutuklamanın siyasi olduğu gün gibi açık. Ve bu tutuklamanın derin ve uzun gece karanlıklarını Türkiye'ye dayattığı da çok açık. Biz kararlı bir şekilde Ekrem Başkanın ortaya koyduğu mücadeleyi, bu darbeye karşı demokrasiyi var ederek her yerde büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

"Bu karardan hızlı şekilde dönülmesi çağrısı yapıyorum"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun uydurma gerekçeler ve siyasi saiklerle tutuklanmasını en güçlü şekilde reddediyoruz! İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve arkadaşlarının tutuklanmasıyla, milyonlarca yurttaşın iradesine siyasi müdahale yapılmıştır. Türkiye’de günlerdir gerilimi arttıran ve toplumu huzursuzluğa sürükleyen bu anlayış, Türkiye’nin iç barışına en büyük zararı vermeye devam ediyor. 16 milyonun iradesine darbe yapılması Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve toplumsal gerilimleri daha fazla tetiklemiştir. İstanbul halkının seçme-seçilme hakkını hiçe sayan, yargıyı siyasi bir müdahale aracına dönüştüren bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyorum. Bu karardan hızlı şekilde dönülmesi çağrısı yapıyorum. Hakkâri’den İstanbul’a uzanan irade gasplarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verdi.

"Kimsenin 85 milyon insanın aleyhine halk iradesine müdahale etmeye hakkı yoktur!"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve arkadaşlarının iktidar talimatlı yargı tarafından tutuklanması adalet ve demokrasiye dönük darbedir. Şimdiden kara bir leke olarak tarihe geçmiştir. Sayın İmamoğlu’nun tutuklanmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. İstanbul, Türkiye’nin tamamı demektir. Bu kentin seçilmiş iradesine yönelik tamamen siyasi saiklerle verilen tutuklama kararı bu iktidarın utancı olacaktır. "Biz sivil darbelerden çok çektik, haksızlık ve hukuksuzluğa çok uğradık” diyerek siyasi kariyer yapanların bugün vardıkları liman hukuksuzluklar silsilesi olmuştur. Tarihe en büyük kumpasçılar ve iktidarları uğruna 85 milyonun hayatıyla oynayanlar olarak geçecekler. Sayın İmamoğlu ile ilgili bu kararın gözden geçirilmesi ve kendisiyle birlikte tutuklanan herkesin bir an önce serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Kimsenin kendi çıkarı uğruna yargıyı kullanarak 85 milyon insanın aleyhine halk iradesine müdahale etmeye hakkı yoktur!" dedi.