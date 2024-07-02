İMASKOP; Mobilya, Ağaç İşleri (Kereste) ve Mobilya Yan Sanayi sektörlerinde 02.07.2024 tarihinden itibaren yeniden başvurular alınacak. Başvurular www.imaskop.com adresi üzerinden 15.07.2024 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Bu başvuru döneminde sınırlı sayıda ortaklık alımı gerçekleştirilecek.

BAŞVURULAR DAHA ÖNCE OLDUĞU GİBİ HIZLA DEĞERLENDİRİLECEK

Daha önceki dönemlerde gerçekleştiği gibi başvurular İMASKOP internet sayfasında bulunan ön kayıt formları aracılığı ile gerçekleşecek. Tüm adayların kendi sektörlerine göre hazırlanmış formları doldurarak işlemlere başlayacak.

Başvuru esnasında verilen e-posta adresi ve telefon numaraları üzerinden ön başvurulara dair geri dönüş sağlanacak.

BAŞVURUDA DAHA ÖNCEKİ DÖNEMLERDE İSTENEN EVRAKLAR İSTENMEKTE

İMASKOP başvuruları 2 aşamadan oluşuyor. İlk aşama da Kooperatif web sayfası üzerinden doldurulacak form üzerinden istenilen bilge ve belgelerin yüklenmesi gerekmektedir. Bu başvurular online ortamda değerlendirildikten sonra, Kooperatifçe nihai başvurular için çeşitli belgeler istenmektedir. Elden teslim edilen evraklar detaylı bir şekilde incelendikten sonra uygun bulunan adayların ortaklık işlemleri tamamlanmaktadır. Online başvuru sırasında Kimlik Fotokopisi, Vergi Levhası, NACE Kodlu Faaliyet Belgesi, Sicil Tasdiknamesi (Yetki Belgesi), İmza Sirküsü, Sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu (Sadece Mobilya Yan Sanayide istenmektedir) talep edilmektedir.

Gönderilmiş olan bu evrakların değerlendirilmesi sonucunda İMASKOP ortaklık vasıflarını taşıyan adaylardan nihai sicil evrakları talep edilerek başvuran kimseler için detaylı inceleme gerçekleştirilerek Yönetim Kurulunca nihai ortaklık kararları verilmektedir.

Kaynak: HABER MERKEZİ