İnegöl’ün ekonomisine şekil veren mobilya, ağaç işleri ve mobilya yan sanayisinin ihtiyaç duyduğu yeni nesil üretim alanlarının oluşturulması ve sürdürülebilir geleceğini inşa etmek üzere yola çıkan İMASKOP’un Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Kooperatifin ortaklarının katılım teveccühünün yüksek olduğu toplantıyı Başkan Özcan AYHAN açarak Kooperatifin bugüne kadar kat ettiği yol hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı. Gerçekleştirilen çalışmalarda hızlı yol alındığının altını çizen Başkan AYHAN, destekleri için Bursa Milletvekili Ayhan SALMAN ve İnegöl Belediye Başkanı Alper TABAN’a teşekkür etti.

İMASKOP’UN HER ZAMAN YANINDAYIZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper TABAN, “İMASKOP’un doğuşundan itibaren sürecine Belediye olarak dahil olduğumuzu bilmenizi isteriz. Özellikle projenin gerçekleştirileceği yer konusunda Kooperatifimiz ile sıkı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda Kooperatifimizin ihtiyaçlarına yönelik destek olmaya devam edeceğiz.” dedi. Toplantıda Kooperatif tarafından ortaklarına detaylı bilgilendirme yapılarak, çalışmalara yönelik önemli kararlar alındı. Kooperatifin Yönetimi şu şekilde oluştu; Özcan AYHAN, Bülent TEMELLİ, Kemal KAYA, Cemal AKTÜRK, Hüseyin KÜÇÜK, Ahmet GÜDER, Sedat SEYMEN. Denetim Kurulu Üyeleri ise Murat ESİNER, Ümit AYBİL, Murat ÖZTÜRK seçilerek oluşturuldu. Yeni dönemde özellikle arazi ve planlama çalışmalarına odaklanacak olan İMASKOP, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN’ın imzası ile uygun bulunan bölge için çalışmalarını sürdürülecek.

BAKANLIK TEMSİLCİLERİNDEN TAM NOT

Toplantıda hazır bulunan Bakanlık temsilcileri, Genel Kurulun gerçekleştirilmesi için öncesinde gerçekleştirilen özverili çalışmalar ve toplantı sürecinin sorunsuz ilerletilmesinden dolayı İMASKOP Yönetim Kurulu’na teşekkürlerini iletti.

BAŞVURULAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK PLANLAMA DAHİLİNDE YENİDEN AÇILACAK

Gelecek günler içerisinde gerçekleştirilecek planlama dahilinde tüm yapı tiplerinde başvuruların gerekli görüldüğü dönemlerde açılarak alınabileceğini ileten Başkan AYHAN, “Resmi başvurularımızın açılması durumunda sizlerle iletişime geçerek başvuru gerçekleştirilebilmesi için www.imaskop.com adresinde bulunan formumuza iletişim bilgilerinizi bırakabilirsiniz.” dedi