İmider Atlas Spor Hentbol Erkek Takımı 2. Lig D grubunda evinde ağırladığı Bursagücü Spor Kulübünü 38-31 yenerek 3. maçından da galibiyet ile ayrıldı ve grubunun zirvesine yerleşti.

Maç sonunda açıklamalarda bulunan Eyüp Selçuk Bozoklu, “Takımımız dolu dizgin gidiyor. Bugün seyirci desteğimizde bir önceki maça göre iyiydi. İnegöl’e hentbolu sevdirmeye çalıyoruz. Takımımız zorlu bir grupta olmasına rağmen rakiplerini bir bir geçiyor. Önümüzdeki hafta sonu Eskişehir deplasmanında Eskişehir Büyükşehir Belediye Spor Kulübüne misafir olacağız. Amacımız mutlak galibiyet. Hafta içinde de alt yapı erkek ve kız takımı Hentbol maçlarımız var İnegöl’de. Yoğun bir maç programı var kulübümüz için. Geçtiğimiz hafta sonu 4 basketbol 1 Hentbol maçı olmak üzere 5 müsabaka oynadık. 4 galibiyet aldık. Basketbol Erkek A takımımız çeyrek finale yükseldi. Bizim açımızdan güzel bir hafta sonu oldu. Aldığımız galibiyetleri İnegöl’ümüze hediye ediyoruz” dedi.

Haber Merkezi