Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İnegöl Kafkasspor Altyapı Yöneticisi Samet Mahken, hedeflerinin daha fazla çocuğu sporla buluşturmak olduğunu belirtti.

Mahken, "Kafkasspor olarak en büyük önceliğimiz çocuklarımızı sporla buluşturmak ve onlara doğru bir eğitim ortamı sunmaktır. Mutlular ve Pınarbaşı şubelerimizin açılmasıyla birlikte Bursa'da çok daha geniş bir kitleye ulaşacağız. Futbol okullarımız sayesinde hem yetenekli sporcuları kulübümüzün altyapısına kazandırmayı hem de çocuklarımızın sporun disiplini ve takım ruhuyla yetişmesini amaçlıyoruz." dedi.

Altyapıya yapılan yatırımların artarak devam edeceğini ifade eden Mahken, Kafkasspor'un yalnızca sportif başarıya değil, çocukların fiziksel, sosyal ve kişisel gelişimine katkı sağlayacak projeleri de hayata geçirmeyi sürdüreceğini belirtti.

Bursa genelinde faaliyet alanını genişleten Kafkasspor Futbol Okulları, çocukları güvenli ve planlı bir spor eğitimiyle buluştururken, kulübün altyapısını güçlendirecek yeni yeteneklerin keşfedilmesine de katkı sağlamayı hedefliyor.