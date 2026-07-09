Profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından birçok profesyonel kulüpte teknik ekiplerde görev yapan Hüseyin Akoğlu, yeni sezonda Kafkasspor altyapısında genç yeteneklerin gelişimi için görev yapacak.

Hüseyin Akoğlu Kimdir?

1 Temmuz 1986 tarihinde İnegöl’de doğan Hüseyin Akoğlu, futbola İnegölspor altyapısında başladı. Altyapıda gösterdiği başarılı performansın ardından A Takıma yükselerek profesyonel futbolculuk kariyerine adım attı. Kariyeri boyunca İnegölspor, Bursa Merinosspor, Orhangazi Belediyespor, Kırklarelispor, Çankırıspor, Nazilli Belediyespor, Bayrampaşa, Denizli Belediyespor ve Çanakkale Dardanelspor formalarını giydi.

Aktif futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından antrenörlük kariyerine başlayan Hüseyin Akoğlu; Bayburtspor, Diyarbekir Spor A.Ş., Kırklarelispor, Artvin Hopaspor ve Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü’nde profesyonel takım antrenörü olarak görev yaptı.