TFF 2. Lig'de yeni sezona güçlü bir kadroyla girmeyi hedefleyen İnegölspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-beyazlı ekip, iç transferde kaptanı Mete Sevinç ile yeniden anlaşırken, dış transferde ise Tayfun Kırca'yı renklerine bağladı.

Kulübün önemli isimlerinden ve takım kaptanlarından Mete Sevinç, İnegölspor ile yola devam etme kararı aldı. Tecrübeli futbolcu, düzenlenen imza töreninde kendisini 2 yıllığına bordo-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

İnegölspor, dış transferde de kadrosunu güçlendirdi. Son olarak Balıkesirspor forması giyen sağ bek Tayfun Kırca, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreniyle resmi sözleşmeyi imzalayarak İnegölspor'un yeni futbolcusu oldu.