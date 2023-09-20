İnegöl Mobilya Satış Pazarlama Komitesi (İMOSPAK), yaklaşan MODEF EXPO Fuarı öncesi motivasyon seminerine davet ediyor.

İMOSPAK Başkanı Varol Aydın, 25 Eylül 2023 Pazartesi günü saat 19.30’da, İnegöl Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenecek seminere tüm mobilya sektörünün katılımını beklediklerini söyledi.

Aydın, "MODEF EXPO Fuarı, İnegöl mobilyasının dünyaya açılan kapısı. Bu fuarda başarılı olmak için tüm paydaşlarımızın motivasyonu yüksek olmalı. Bu nedenle, seminerimizde sektörde yaşanan gelişmeleri ve fuarda başarılı olmak için yapılması gerekenleri ele alacağız" dedi.

Seminerde, İnegöl mobilya sektörünün son durumu, MODEF EXPO Fuarı'nın önemi ve fuarda başarılı olmak için yapılması gerekenler gibi konular ele alınacak. Seminer, İMOSPAK Başkanı Varol Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek.

Seminer, 25 Eylül 2023 tarihinde saat 19.30'da İnegöl Ticaret Sanayi Odası'nda başlayacak. Seminer ücretsiz olup, tüm mobilya sektörü temsilcilerinin katılımı bekleniyor.