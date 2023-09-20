Bursa’da iddiaya göre Hristiyanlık inancına sahip olan grup, Bursa’da kapı kapı gezerek kendi dinlerini yaymaya çalışıyor.

Bursa’da vatandaşların kapısını tek tek çalarak, ellerinde ki broşürleri vatandaşlara dağıtan iki şahıs, “Bu insanlık nereye gidiyor, sizce acılarımız bitmeyecek mi?” diye soru sorup, ardından Yehova Şahitleri olduklarını belirterek, broşürlerini incelemelerini isteyerek vatandaşlara uzattı. Yehova Şahitleri’nin resmi sitesinin de yer aldığı ve üzerinde ücretsiz bilgi almak için formun bulunduğu broşürleri gören vatandaşlar ise, haber merkezimize bu bilgiler ulaştırdı.

VATANDAŞLARDA DİKKATLİ OLUN ÇAĞRISI

Duruma tepki gösteren Bursa’da yaşayan Züleyha Güler, “Değerli akrabalarım, tanıdıklarım, arkadaşlarım, Müslüman olan, evladı olan herkesi uyarmak isterim. Evlatlarımızı din ve iman yönünden biraz daha destekleyelim. Daha çok bilgilendirelim, daha çok dini yönden onları ısındıralım. Çünkü biliyoruz hep çevrede onları yanıltmak, farklı yönlere kaydırmak isteyen çok insan var ama artık insanlar öyle bir çalışmaya başlamış ki, kapı kapı gezip misyonerlik yapıyorlar. Bugün ben de şahit oldum. Kapıma iki tane bayan geldi. Yehova şahitlerini tanıtmak amaçlı. Ben tabi her söylediklerine kibarca karşılık vererek, onları bertaraf ettim. Vazgeçip gittiler. Amma velakin iman konusunda biraz zayıflığı ya da tereddüdü olan genç evlatlarımız kardeşlerimiz bu kadar kibar, bu kadar tatlı dilli olan insanları bertaraf edecek bilgiye sahip değilse, onların anlattıklarını dinlemek durumunda kalabilir. Dinledikçe hoşmuş, güzelmiş, mantıklı geliyor diyebilir, altyapı olmayınca. İşte bu da çok tehlikeli bir durum. Hemen işte şöyle sitemiz var, bunu inceleyin, kitap verelim falan gibi çok ılımlı yaklaşımları var. O yüzden evlatlarımızı uyaralım. Daha çok bilgilendirelim. Bunları tenkit etmeden, zıtlaşmadan, onlara baskı yapmadan ve bolca dua edelim. İşimiz çok zor. Rabbim evlatlarımızı imanlı eylesin. Onları her türlü fitneden, şerden muhafaza eylesin inşallah” dedi.