Terörsüz Türkiye süreci için ilk adımı atan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta yaptığı grup toplantısında sürecin aksamaması gerektiğini vurgulamış ve “Kimse İmralı’ya gitmeye yanaşmazsa, üç arkadaşımla birlikte ben giderim” sözleriyle yeni bir çağrıda bulunmuştu.

Bahçeli’nin çıkışının ardından Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplanarak İmralı’ya gidecek yeni heyeti belirledi. AK Partili Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit’ten oluşan heyet, dün MİT koordinasyonunda İstanbul’dan helikopterle İmralı’ya gidip Öcalan ile bir görüşme gerçekleştirdi.

İmralı İle Ne Konuşuldu? Dem Parti'den İlk Açıklama

Gündemde sıcaklığı koruyan görüşmeyle ilgili DEM Parti'den ilk açıklama geldi. Partisinin grup toplantısında da konuyla ilgili konuşan Hatimoğulları, komisyonun Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmede Suriye sorununa ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Hatimoğulları konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Komisyonun Öcalan ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suriye sorununa ışık tutacak önemli değerlendirmeler yapılmıştır. Kuzey Doğu Suriye özelinde ve Suriye’nin bütünü açısından çözüm sürecinin anahtarı olabilecek bir perspektifi ortaya koymuştur. Bu görüşmede barışın sağlanması, Komisyon’un hukuki ve siyasi düzenlemeler üzerindeki çalışmalarını destekleyecek mahiyette değerlendirmeler yapmıştır.

DEM Parti olarak bizler bu süreçte üzerimize düşen görev ve sorumluluğun farkındayız ancak iktidar, muhalefet ve devletin de sorumluluğu büyüktür. Bu yolun ilerleyebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerin hızla hayata geçirilmesi şarttır. Sürecin bu yeni aşamasında beklentimiz komisyonun raporunu bir an önce yazması, yasal ve hukuki düzenlemeler sürecine hızla geçiş yapılması ve bu parlamentonun en tarihi görevlerinden biri olan bu süreci ileriye taşıyabilmesi açısından bu yasal ve hukuki düzenlemelerin acil yapılmasıdır"