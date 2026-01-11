Android cihazların uygulama mağazası Play Store, kullanıcılar için yeni bir deneme özelliği sunacak. Bu özellik sayesinde ücretli oyunlar, satın almadan önce kısa bir süreliğine oynanabilecek. Böylece kullanıcılar, bir oyunu gerçekten satın almaya değer olup olmadığını önceden test edebilecek.

GOOGLE PLAY STORE'DA ÜCRETLİ OYUNLARI SATIN ALMADAN DENEME İMKANI

Play Store'un son sürümünde “satın almadan önce dene” özelliği fark edildi. Ancak bu seçeneğin geliştiricilerin inisiyatifine bağlı olduğunu belirtmek gerekir; yani tüm oyunlarda kullanılamayacak.

Sunulması beklenen özellikte oyuncular ücretsiz deneme sürümünü başlattıktan sonra belirlenen süre boyunca oyunu deneyecek daha sonra oyunda tam sürüme geçilmesine yönelik bir uyarı alacak ve eğer geçmek isterse premium sürüme geçilecek. Burada söylenene göre oyunseverlerin oynadığı bu deneme bölümünde kaydettikleri ilerleme tam sürüme geçmeye karar verirlerse aktarılacak.