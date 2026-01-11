MTÜ Ziraat Fakültesi tarafından hazırlanan "Tarımsal Eğitim ve Öğretiminin 180. Yılı Kutlama Programı" kapsamında öğrenciler, Malatya’daki tarım paydaşlarıyla bir araya gelecek. Programda, Malatya’da Yerel Uyum ve Azaltım İçin Akıllı Tarım Çözümleriyle İklim Direncinin Güçlendirilmesi projesinin tanıtımı yapılacak. Tanıtımın ardından, öğrenciler ile tarım paydaşlarını buluşturan bir panel gerçekleştirilecek.

Panel, Prof. Dr. Orhan Gündüz’ün moderatörlüğünde yapılacak. Panele Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Osman Akar, Kayısı Araştırma Enstitüsü Müdürü Abdullah Erdoğan, Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Fevzi Çiçek ile Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak konuşmacı olarak katılacak.

Kutlama programı, 12 Ocak Pazartesi günü saat 10.00’da MTÜ Battalgazi Yerleşkesi Konferans Salonu’nda başlayacak.