Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi-DAYTAM; temel bilimler, yaşam bilimleri ve malzeme bilimi sahalarında araştırma yapan bilim insanlarına ve sanayi kuruluşlarına laboratuvar, test ve analiz hizmeti sunuyor. DAYTAM, OECD İyi Laboratuvar Uygulamaları-İLU (Good Laboratory Practice-GLP) Uygunluk Beyanına sahip. Bu, aynı zamanda DAYTAM’ın ulusal ve uluslararası arenada saygınlığının, teknik yeterliliğinin ve güvenirliğinin resmi olarak tanınması anlamına geliyor. DAYTAM, yetkin araştırmacı kadrosu, en üst düzey teknolojiye sahip cihazlar ve modern araştırma laboratuvarları ile hizmet veriyor. Kimyasallar, kozmetikler, farmasötikler, polimerler, gıda ürünleri, ambalaj malzemeleri, doğal ve sentetik ürünlerin kimyasal içerik ve yapı analizi birçok tekniğin bir arada kullanılmasıyla belirleniyor. Farmasötiklerde etken madde analizleri, benzerlik çalışmaları, safsızlık analizleri ve stres çalışmaları portföyümüzde yer alıyor.

"12 bin 581 numune üzerinde ileri düzey analiz"

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2025 yılı boyunca bölgesel ve ulusal ölçekte bilimsel araştırmalara güçlü bir altyapı desteği sunarak önemli bir performans ortaya koyduğunu açıklayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, daha sonra şöyle konuştu, "2025 yılı boyunca Merkez bünyesinde, alanında uzman kadro ile toplam 12 bin 581 numune üzerinde ileri düzey analiz ve test hizmeti gerçekleştirildi. Bilimsel bilgi üretimini toplumsal ve ekonomik değere dönüştürme hedefiyle fikrî ve sınai mülkiyet alanındaki çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2025 yılı itibarıyla üniversitemiz bünyesinde toplam 24 patent tescillenmiş olup, 141 ulusal, 14 ise uluslararası patent başvurusu gerçekleştirildi. Bu buluşlar; Atatürk Üniversitesinin araştırma kapasitesini, yenilikçi vizyonunu ve küre-sel ölçekte rekabet edebilir teknoloji üretme yetkinliğini açık biçimde ortaya koydu. "Bilim toplum içindir" ilkesini benimseyen bir anlayışla ve YÖK Başkanımızın hedefleri doğrultusunda Erzurum’un ihtiyaçlarına yönelik olarak belirlenen 25 ana başlık altında 250 temel ihtiyaca çözüm sunacak projeler için çalışmalarımıza başladık. Erzurum’un kalkınması ve arzu edilen değere ulaşması için ana sorunları tespit ettik ve ilgili komisyonlarımız ile çalışmalarımıza devam ediyoruz"