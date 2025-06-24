İmza törenine; hayırsever Bahri Sevinç’in yanı sıra İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Çetin ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban da katıldı. Vali Erol Ayyıldız, aile sağlığı merkezinin İnegöl'e kazandırılmasında önemli katkı sunan hayırsever Bahri Sevinç’e teşekkür ederek, imzalanan protokolün İnegöl’e hayırlı olmasını temenni etti.



NEREYE YAPILACAK?

Protokol kapsamında Aile Sağlığı Merkezi, İnegöl Belediye Başkanlığının 27 Mayıs 2025 tarih ve 1436 sayılı Encümen Kararı ile aile sağlığı merkezi yapılması uygun görülen; Kemalpaşa Mahallesi 1. Şehitler Sokak, Dilek Sokak ve Yel Sokak arasında kalan otopark alanı ve yeşil alan üzerine yaklaşık 300 m2 kapalı alan üzerinde yapılacak. 7. Aile Hekimliği Birimi Aile Sağlığı Merkezi binası yapımını ve yapılacak aile sağlığı merkezine iş insanı Bahri Sevinç ile eşi Filiz Sevinç’in adının yer aldığı ‘İnegöl Filiz Bahri Sevinç Aile Sağlığı Merkezi" adının verilmesi kararlaştırıldı.

NE ZAMAN AÇILACAK?

15 Temmuz'da temelleri atılacak olan projenin 6 milyon TL'ye mal olacağı ve 2026 Ocak ayının sonuna doğru açılması planlanıyor.