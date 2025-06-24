Tekstil sektörünün önde gelen firmalarından Akın Tekstil, Mart 2025’te yaşadığı mali sıkıntılar ve aile içi anlaşmazlıklar nedeniyle konkordato başvurusunda bulunmuş ve 18 Mart itibarıyla geçici mühlet kararı almıştı. Sürecin devamında İstanbul Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Haziran 2025 tarihinde gerçekleşen duruşmada firmaya 1 yıl süreyle kesin mühlet verilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme, borç miktarı ve alacaklı sayısının büyüklüğü göz önünde bulundurularak mevcut konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti. Bu karar doğrultusunda Akın Tekstil’e yönelik her türlü icra, iflas, ihtiyati haciz ve muhafaza işlemleri durduruldu. Ayrıca şirketin ve yöneticilerinin taşınmazları ile tüm malvarlıklarının üçüncü şahıslara devri ya da bu varlıklar üzerinde hak tesisi yapılması yasaklandı.

Ailedeki kriz şirketteki krizi tetikledi

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Akın Tekstil’in konkordato sürecine girmesinde yalnızca ekonomik nedenler değil, ortaklar arasındaki derin fikir ayrılıkları da etkili oldu. Şirketin kurucuları Rüştü Akın ve Ali Haydar Akın’ın aileleri arasında giderek artan anlaşmazlıklar, firmanın finansmana erişimini ciddi şekilde engelledi. Ragıp Akın liderliğindeki mevcut yönetim ile Çolakoğlu ailesine mensup hissedarlar arasında yaşanan gerilim, nakit akışının durmasına ve nihayetinde konkordato başvurusuna yol açtı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, azınlık hissedarların şirket aleyhine açtığı davaların banka nezdinde güven kaybına neden olduğu, bu durumun dış kaynaklı finansman imkanlarını daralttığı ve üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eder hâle geldiği belirtildi. Bu nedenlerle konkordato ilanının kaçınılmaz olduğu vurgulandı.

Alacaklılar kurulu oluşturulacak

Kesin mühlet kararı kapsamında mahkeme, şirketin toplam borç tutarının 125 milyon TL’yi aştığını belirterek, konkordato süreci içinde uygun bir zamanda alacaklılar kurulu oluşturulmasına hükmetti. Bu kurul, konkordatonun başarıya ulaşıp ulaşamayacağını yakından izleyecek ve borçların yapılandırılması sürecinde önemli rol oynayacak.

İhracat devi zorda

1956 yılında kurulan Akın Tekstil, özellikle ihracat odaklı üretimiyle biliniyor. 2024 yılında yaklaşık 34,6 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren şirket, başta Almanya, İtalya ve İspanya olmak üzere birçok ülkeye kumaş ve hazır giyim ürünleri satıyordu. Şirketin Lüleburgaz ve İstanbul’daki taşınmazlarının toplam değeri 3,8 milyar TL’nin üzerinde.

Ancak tüm bu güçlü varlık yapısına rağmen aile içi anlaşmazlıklar, finansmana erişimde yaşanan sorunlar ve sektördeki dalgalanmalar şirketi konkordato sürecine sürükledi. Sürecin bundan sonraki aşamasında, şirketin borçlarını yapılandırarak faaliyetlerini sürdürebilmesi için alacaklılarla yapılacak görüşmeler ve mahkeme denetimi belirleyici olacak.