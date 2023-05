Yaşamkent Şener Çakmak Eğitim Kurumları'nda eşi Ülkü İnce ile birlikte oy kullanan Muharrem İnce çıkışta gazetecilere açıklamada bulundu. İnce," Ortada bir kaset yok! Ortada bir görüntü yok! Ortada bir dekont yok! Bunların hepsinin sahte olduğunu, o kişilerin ben olmadığımı, o dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Siz buna rağmen, kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz" dedi.

Seçim kampanya sürecinde her gün değişik bir iftira ve karalama kampanyası ile karşı karşıya kalan Memleket Partisi Lideri İnce, eşi Ülkü İnce ile birlikte oy kullandıktan gazetecilere şöyle konuştu:



"EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLADI"

Evet arkadaşlar, sizden değerli değerli basın mensuplarından bir konuda ricada bulunmak istiyorum. Arkadaşlar haberleri yanlış yapıyorsunuz! Şöyle yapıyorsunuz; '2010 yılında Mayıs'ta 2010 yılının 10 Mayıs'ında kaset komplosu vardı. Şimdi yine kaset komplosu var' diye yazıyorsunuz! Bu doğru değil ki! Çünkü ortada bir kaset yok! Ortada bir görüntü yok! Ortada bir dekont yok! Bunların hepsinin sahte olduğunu, o kişilerin ben olmadığımı, o dekontların olmadığını Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı. Siz buna rağmen, kaset komplosu falan diye yazıyorsunuz. Çok ayıp ediyorsunuz, yanlış yapıyorsunuz. Ortada bir iftira var! Ortada bir montaj var! O dekontlar o görüntüler de gerçek değil. Almışlar porno sitelerinden, benim kafamı yapıştırmışlar. Fotoğraf bu. Emniyet Genel Müdürlüğü açıkladı: 'Bunlar sahte' dedi. Bakın sizin de başınıza gelebilir bunlar. Ortada bir terör örgütü var! Fetö var! PYD terör örgütü var! PKK var!

"ONURUMU ŞEREFİMİ TÜRK DEVLETİNE EMANET ETTİM"



50 gündür teörör örgütlerinin saldırısı altındayım. Bunu görmüyor musunuz? Lütfen çok rica ediyorum, haberleri lütfen doğru yapınız. Kaset komplosu falan... Ne kaseti arkadaşlar! Ortada kaset var mı? Görüntüleri izlemediniz mi? Görüntüler İsrail'e ait bir porno sitesinden alınmış mı? Ben çok rica ediyorum, bunu düzeltmenizi istiyorum. Haysiyetimle şerefimle oynamayın. Öyle bir görüntü yok, böyle bir dekont yok! 17 kişi gözaltında arkasında terör örgütü var! Yani kendimi onurumu şerefini Türk devletine emanet ettim ben. Başka yapacağım bir şey yok.



"DAVA AÇACAĞIM!"

Ama bunları ortaya çıkartan, montaj yapan Fetö terör örgütü! Ama bunu yayanlar var ya, bunu yayanlar! Her birine dava açacağım. Bunu yayanlar, sırf siyasi gerekçelerle beni yıpratmak için. Eski arkadaşlarım dahil. Hepsini tek tek! Her birini avukatlarım şu anda tanıyorlar! Kim bunları yaydıysa, hepsine, her birine dava açacağım! Binse 1000, beş bin ise 5000, on binse 10.000 böyle bir dünya yok!

"BÖYLE ALÇAKLIK OLMAZ"

Ben şerefime onurumu Türk adaletine bıraktım! Böyle bir dünya olamaz! Böyle bir alçaklık olamaz! Yani hepsi sahtedir! Hepsi Fetö tarafından yurtdışından üretilmiş! Türkiye'ye servis edilmiş! Türkiye'de de siyasi gerekçelerle 50 gün boyunca bana saldırdılar, 50 gün boyunca... Allah'ından bulsunlar! Diyeceğim bir şey yok! Ama mahkeme kararları ortaya çıkınca, herkes görecek ki, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün açıklaması ortada bulmuşlar zaten. Hepsininin sahte olduğu belli. Ama 50 gün boyunca bana ne yaşattılarsa, Allah'ta onlara onu yaşatsın! Başka bir şey demiyorum. Memleketimize hayırlı uğurlu olsun, Allah devlete millete zeval vermesin!

