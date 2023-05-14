AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ayhan Salman, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş ve Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte oyunu Akhisar Ortaokulunda kullandı. Salman, “Çok yüksek oranda bir katılım olacağını görüyoruz” dedi.

Oy kullanımının ardından bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, “2023 seçimlerimizin vatanımıza, milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum. Sabahleyin Belediye Başkanımızla, okullarımızı ziyaret ettik. Saat 08.00 itibariyle kıymetli vatandaşlarımızın yoğun bir teveccüh gösterdiğini gördük. Bundan da çok mutluluk duyduk. İnşallah sonuçlarında ülkemize, vatanımıza hayırlı olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili adayı Ayhan Salman ise, “Her seçimde olduğu gibi demokrasi şöleni havasında vatandaşlarımızın yoğun bir şekilde sandıklara koştuklarını görmek, demokrasilerinin gereği olan oylarını zevkle, aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmak için sanıklara gittiklerini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Bizde oyumuzu kullandık. İnşallah ülkemize, İnegöl’ümüze, Bursa’mıza, memleketimize, demokrasimize olumlu bir netice olacağını düşünüyorum. Rabbimizden memleketimize hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Yarından itibaren normal hayatımıza dönerek, çalışmalarımıza, milletimize hizmete devam etmek niyetindeyiz. Çok yüksek oranda bir katılım olacağını görüyoruz” diye konuştu.