İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğümüz ile İnegöl Huzurevi Müdürlüğümüzün ortaklaşa düzenlediği Spor şenliğimizde, ihtiyar delikanlılar kıyasıya yarıştı.



İlçe Kapalı Spor Salonunda düzenlenen etkinliğe Kaymakam Eren Arslan, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Belediye başkan yardımcısı Derya Uysal Tuncay, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Tepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İlçe Tarım müdürü Kamil Oruç, Şakir Lakşe İlkokulu Müdürü Özgür Gümüş ve öğrenciler katıldı.



MADALYA VE KUPALARINI ALDILAR

Etkinlikle ilgili yapılan açıklamada, “Gelecek yıl aynı tarihte tekrarını yapmaya ve yıl boyunca her hafta salonumuzda onları ağırlamaya söz verdik.... Şenliğimizi onure edene başta sayın kaymakamımız olmak üzere protokol üyelerimize, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü antrenör ve çalışanlarımıza, Huzurevi müdürlüğümüze ve İhtiyar delikanlılarımıza teşekkürler.”