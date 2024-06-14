İNEGÖL'E ATANANLAR
Pınarhisar hakimi Elif Ak Keskin İnegöl Hakimliğine
Hassa Hakimi Ayşe Erdoğan Dalçık İnegöl Hakimliğine, Karakoçan Hakimi Bilal Gedikçi İnegöl Hakimliğine, Kozluk Savcısı Osman Sefa Uzuner İnegöl savcılığına, Çatak Savcısı Oğuzhan Yanıkova İnegöl savcılığına, Kemah Savcısı Erkan Karabul İnegöl savcılığına, Elmalı savcısı Mahmut Özübek İnegöl savcılığına, Hassa savcısı İbrahim Dalçık İnegöl savcılığına, Gölköy savcısı Gözde Timuroğlu İnegöl savcılığına, Yığılca savcısı Musa İhsan Kartal İnegöl savcılığına, Bigadiç savcısı Ahmet Ozan Balak İnegöl savcılığına, Şereflikoçhisar savcısı Hümeyra Bozdağ İnegöl Savcılığına, Alanya savcısı Ercivan Çelik İnegöl savcılığına,
İNEGÖL AĞIR CEZA BAŞKANI DEĞİŞTİ
Nazimiye Hakimi Özgür Köksal İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atanırken, İnegöl Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nuran Çalık Zıvalı Çarşamba Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına atandı.
İNEGÖL'DEN GİDENLER
İnegöl Hakimi Kübra Saka Olğun Vakfıkebir Hakimliğine, İnegöl Hakimi Fatma Hatipoğlu Bursa Hakimliğine, İnegöl Hakimi Hasan Şahin Bakırköy hakimliğine,
İnegöl Savcısı Recep Türkmen Kurtalan savcılığına, İnegöl Savcısı Şükran Bastaban Erciş Savcılığına, İnegöl Savcısı Mehmet Fatih Gündüz Kandıra savcılığına, İnegöl Savcısı Emre Olğun Vakfıkebir savcılığına, İnegöl Savcısı Hakan Şahin Gaziantep savcılığına, İnegöl Savcısı Alper Yaser Efil Diyarbakır savcılığına, İnegöl savcısı Gökçe Şekeroğlu Anadolu savcılığına, İnegöl Savcısı Furkan Tunahan Kozakoğlu Hatay savcılığına, İnegöl Savcısı Çağrı Bastaban Erçiş savcılığına