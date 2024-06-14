Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bariyerlere çaprarak takla atan otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza gece 01.00 sıralarında Çayırova Bağlantı Yolu D-100 kara yolu istikametinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 AGB 557 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı. Ardından takla atan otomobili gören vatandaşlar, 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Hurda yığınına dönen otomobildeki Ö.B. ve S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak özel hastaneye kaldırılan H.K. da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından S.A. ve Ö.B.’nin cenazeleri Gebze Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Kaza sebebiyle trafik bir süre kontrollü sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.