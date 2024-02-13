İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma Derneği (İNDAK) tarafından Karalar bölgesinde bulunan enkaz alanında tatbikat yapıldı.

İNDAK’tan yapılan açıklamada, “11 Şubat Pazar günü 80 kişinin katılımıyla Karalar bölgesinde bulunan enkaz alanında çalışmalar yapılmıştır. Tünel arama kurtarma, yaralı-ceset çıkarma, Akreditasyon B timi yatay kirli çalışma-dikey kirli çalışma, Alt kattan yaralı kurtarma, temiz çalışma-tripod, Ağır kütle çekimi, Ağır kütle kaldırma domuz damı, Yüksekten iple iniş, Kuleye iple tırmanış, Sahada kayıp arama çalışması gibi çalışmalar düzenlenmiştir” denildi.

Kaynak: BÜLTEN