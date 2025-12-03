Dünya Engelliler Günü sebebiyle gerçekleştirilen etkinlikte Bağcılar Belediyesi Engelliler Sarayı kursiyerleri bir akvaryumda tüplü dalış yaptı. Su altında bröve takdimi yapılan engelli dalgıçlar, izleyenlerden büyük alkış aldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Bağcılar Belediyesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Bilim İletişimi Ofisi, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ve Emaar Akvaryum iş birliğinde özel bir etkinlik düzenlendi.

Engelli sporcular öncülüğünde "Engelsiz Dalış"

İstanbul’da bir AVM’de gerçekleşen programda; görme, işitme, konuşma, fiziksel, zihinsel ve süreğen engel grubundan Bağcılar Belediyesi Su Altı ve Su Üstü Sporları Kulübü engelli öğrencileri, engelsiz dalış yaptı. Dalgıç kıyafetlerini giyen engelliler, profesyonel eğitmenler eşliğinde su altında dalış deneyimi yaşadı. Akvaryum içinde yüzen dalgılar, su içinde Türk bayrağı açtı.

Bröveler su altında takdim edildi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Bağcılar Belediyesi tarafından yürütülen Engelli Dalış Kampı’nda başarılı olan kursiyerlerin TSSF Engelli Dalış Bröveleri de ilk kez su altında yapılan özel bir seremoniyle verildi. Bröveler, üniversite, belediye ve Emaar Akvaryum yöneticileri tarafından takdim edildi.

Sevgi ve dayanışmanın aşamayacağı engel yoktur

Engelli bireylerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmeyi amaçlayan projeler hayata geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Sevginin ve dayanışmanın aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Hayatı paylaşarak, birlikte tüm engelleri aşıyoruz. Bunun da bir göstergesi olarak bugün Engelliler Sarayı kursiyerlerimiz su altı dalışı gerçekleştirdi. Tüm dalgıçlarımızı tebrik ediyorum. Bağcılar Belediyesi olarak hayatın her alanında engellilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle her konuda bizleri her zaman destekleyen, örnek yatırım ve projelerle engelsiz dünyanın kapılarını açan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a da teşekkür ediyorum" dedi.