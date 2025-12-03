Arnavutköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 3 gün boyunca kuaför hizmeti, sinema gösterimleri ve özel yemek programından oluşan kapsamlı bir etkinlik serisi düzenleyerek engelli bireyler ve ailelerini ilçenin farklı noktalarında misafir etti.

Arnavutköy Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında ilçede yaşayan engelli bireyler ve ailelerine yönelik bir dizi etkinlik düzenledi. Hafta boyunca devam eden programlar; kişisel bakım hizmetlerinden sinema seanslarına, geniş katılımlı özel yemek buluşmasına kadar uzanarak ilçede sıcak ve samimi bir atmosfer oluşturdu. Etkinliklerin ilk gününde Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi ile Arnavutköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi’nde ücretsiz kuaför hizmeti verildi. Engelli bireyler, kuaförlerin titiz ve özenli çalışmaları eşliğinde bakım ve traş hizmetlerinden yararlandı. Aileler, bu hizmetin hem pratik bir kolaylık sunduğunu hem de belediyenin gösterdiği hassasiyetin kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Haftanın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri de sinema gösterimleri oldu. Nuri Pakdil Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen çocuk ve yetişkin sinema seansları, iki gün boyunca yoğun bir katılımla gerçekleşti. Çocuk seanslarında salon neşeyle dolarken, yetişkin seanslarında katılımcılar keyifli bir film deneyimi yaşadı. Gösterimler öncesi yapılan ikramlar, oluşturulan özel oturma düzeni ve sıcak karşılama, sinema etkinliğini daha da anlamlı kıldı. Arnavutköy Düğün Davet Salonu’nda düzenlenen özel yemek programı, engelli bireyler, aileleri ve eğitmenleri bir araya getirdi. Masaların özenle hazırlandığı, canlı müzik ve çeşitli etkinliklerle renklendirilen buluşmada katılımcılar hem dinlenme hem de sosyalleşme fırsatı buldu.

"Engelsiz bir yaşam için çalışıyoruz"

Programda konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilçede engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik adımların artarak devam edeceğini belirtti. Başkan Candaroğlu mesajında şu sözlere yer verdi:

"Bizler için çok ama çok özel olan kıymetli yavrularımız ve onların güzel aileleri Sizlerin Arnavutköy’de daha konforlu, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, sosyal hayattan rehabilitasyona uzanan birçok alanda yeni projelerimizi hayata geçiriyoruz. Sizleri yarınlara daha güçlü hazırlayacak özel spor tesisleri ve rehabilitasyon alanlarını en kısa sürede ilçemize kazandıracağız." Başkan Candaroğlu, engelli bireylere yönelik ilgi ve hassasiyetin bu toplumun kültüründe önemli bir yer tuttuğunu vurgulayarak tüm ailelere sevgi ve hürmetlerini iletti. Arnavutköy Belediyesi’nin bu yıl düzenlediği etkinlikler, engelli bireylerin yaşamına dokunan, onları sosyal hayatın aktif bir parçası haline getiren önemli bir buluşma oldu.

