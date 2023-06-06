İnegöl Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Gününde; 40 personel, 3 yol süpürge aracı, 3 kamyon ve 2 kepçe aracı ile sahaya inerek genel temizlik çalışması gerçekleştirdi. Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde adeta bir temizlik harekatı ile çevre gününe ve temizliğe dikkat çekildi.

İnegöl Belediyesi, belirli gün ve haftalar çerçevesinde hayata geçirdiği etkinliklerle farkındalık oluşturmaya devam ediyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü de Ağaç İşleri Sanayi Bölgesinde yapılan temizlik harekatı ile kutlandı. Esnafların da dikkatini çekmek adına özellikle mesai saatleri içerisinde yapılan uygulamada 40 personel, 3 yol süpürge aracı, 3 kamyon ve 2 kepçe ile sahaya inen İnegöl Belediyesi, tüm cadde ve sokaklarda genel temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Farkındalık çalışması sırasında Belediye Başkanı Alper Taban da İnegöl Belediye Meclisi Çevre Komisyonu üyeleriyle birlikte alanda inceleme ve tespitlerde bulundu. Burada açıklamalarda da bulunan Başkan Taban şöyle konuştu: “Bugün 5 Haziran Dünya Çevre Günü. Biz de özellikle sanayi alanı olarak ifade ettiğimiz bu alanda bugün bir farkındalık oluşturmak istedik. Bölgede zaman zaman etrafımızda görmüş olduğumuz, işletmelerden çıkan birtakım atıkların atıldığını görüyoruz. Bizler de Dünya Çevre Günü vesilesiyle burada kalabalık bir ekibimizle buradayız. Çevreye hepimizin ihtiyacı var ama çevrenin bize ihtiyacı yok. İnsan olarak çevreyi temiz tutmak zorundayız. Beraberinde temizlik imandandır ve temizlik imanın yarısıdır cümleleri bizlere aslında temiz olmanın önemini hatırlatıyor. Neredeyse temizlik iman ile eşdeğer tutulmuş. Biz de bu hassasiyeti dikkate almak durumundayız” dedi.

Taban sözlerini şöyle sürdürdü: “Bizler bugün burada çevre duyarlılığı ve temizliğin bir yaşam tarzına dönüşmesini istiyoruz. Vatandaşlarımızın kirletmemeyi yaşam tarzı haline getirmesi için gerçekleştirdiğimiz farkındalık çalışmalarında bugün; 40 personel, 3 yol süpürge aracı, 3 kamyon ve 2 kepçe aracı ile genel temizlik çalışması gerçekleştiriyor. Bu yıl 5 Haziran Çevre Günü’nde “Önce Biz, Örnek Biziz” sloganımızdan hareketle, rutin temizlik çalışmaları dışında adeta bir temizlik harekatı edasıyla dikkat çekecek bir temizlik yaparak bu alanda çevre farkındalık oluşturmayı planladık.”

Mobil kameralar ile denetim yapılıyor

Aynı zamanda çevreyle olan denetim ve kontrol çabamızı da görmüş olduğunuz cihazlarla devam ettirdiklerini belirten Taban, “Bunlar mobil kamera ve güvenlik sistemleri. Bunları istediğimiz yerlere yerleştirebiliyoruz. Tabi haber vermeksizin bu uygulamaları yapıyoruz ve tespit ettiğimiz vatandaşlarımıza da bunlarla ilgili cezai işlemleri hızlı şekilde teşhis ederek gerekli uyarı ve ikazları yapıyoruz” diye konuştu.